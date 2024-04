„Eu păpuși am început să primesc mai mult când am început să cânt și da, le păstrez. Am niște plușuri acasă. Pe majoritatea le-am donat, dar mi-am păstrat și eu două. Chiar acum recent am primit un iepuraș făcut manual și îmi place foarte mult. E iepurica mea.

Nu o iau în pat cu mine, dar le țin pe unde am eu mai multă treabă, prin dressing, le pun în locuri cheie ca să le văd tot timpul”, a explicat artista pentru Ego.

De asemenea, Lora recunoaște că nu uită să își păstreze acea parte de copil din ea, chiar dacă multe lucruri se vor schimba în viața ei.

„Cred că întotdeauna copilul din noi trebuie să rămână activ. Are multe răspunsuri câteodată pentru noi, în anumite situații, decât am avea noi ca adulți.

Mă bazez foarte mult pe sfaturile copilului din mine și am grijă să nu uit niciodată de fetița aia, pentru că mi-am pus la oglinda din camera de machiaj niște poze cu mine din copilărie. Am grijă să mă uit în ochii acelui copil și să îmi țin promisiunile”, a mai povestit artista.

Lora este una dintre cele mai bune voci feminine din industria muzicală din România, însă a avut nevoie de foarte multă muncă pentru a-și asigura acest loc.

„Până acum mi-am ținut promisiunile. Și copilul acela mi-a promis mie niște lucruri și într-adevăr m-a adus acolo unde a promis. Eu, la rândul meu, acum mă țin de promisiune și îl țin în viață”, a completat Lora pentru EGO.ro.

