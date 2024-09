Pe 19 septembrie, Lora și Ionuț Ghenu s-au căsătorit civil. Mireasa a atras imediat atenția când a apărut, Lora a îmbrăcat o rochie de culoare roz pal, de lungime medie, la care a asortat o pereche de sandale, un machiaj simplu și părul l-a avut aranjat pe spate. În mână a ținut un buchet cu lalele albe.

O mulțime de aprecieri a primit de la fani și de la urmăritorii ei din mediul online pentru apariția elegantă de la cununia civilă. De curând, ea a dezvăluit de unde și-a cumpărat ținuta pentru eveniment. Lora a purtat o rochie House of CB, sandale cu cristale de la Dolce & Gabbana și un clutch GCDS în formă de inimă din colecția Toamnă 2020 a brandului.

Rochia a costat-o pe Lora aproximativ 1300 RON. Sandalele, la rândul lor dintr-o colecție mai veche, asemeni clutch-ului, nu se mai găsesc niciunde, însă se vindeau în urmă cu ceva timp cu 3550 RON pe eBay. Nici clutch-ul nu mai este disponibil, însă s-a vândut la mâna a doua pe The Real Real cu 690 de lei. Așadar, ținuta Lorei de la cununia civilă a costat aproximativ 5000 RON, scrie unica.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Recomandări Cum a ajuns o firmă de avocați să pună poprire pe indemnizația de handicap a victimei unui accident auto: „Mi-au zis că pot scoate despăgubiri. M-au păcălit, am semnat, asta e”

Lora are pregătite trei rochii pentru cununia religioasă

Pe 5 octombrie va avea loc cununia religioasă. Lora a mărturisit recent, că la petecere va avea mulți prieteni din industria muzicală care îi vor încânta pe toți cei prezenți, însă ea nu va cânta la cel mai important eveniment din viața ei. „Eu nu voi cânta, dar îmi vor cânta oamenii pe care îi iubesc și îi respect și care au putut să fie prezenți. Sper să ne ajungă timpul”, a spus Lora pentru Spynews.ro.

„Nu mă vede în rochia de mireasă, nu vreau să mă vadă, nu de superstiție, ci de plăcere fac asta. Nu vreau să mă vadă”, a mai zis cântăreața.

În ceea ce privește ținutele, cântăreața plănuiește să îmbrace inițial trei rochii de mireasă, dar ar putea să se limiteze doar la două. Pantofii pentru nuntă sunt deja comandați de la un brand românesc, iar Lora pare entuziasmată de alegerile sale stilistice.

„E posibil să fie două sau trei, dacă ajunge a treia rochia, o să fie trei. Dacă nu, e ok, sunt ok cu două. Nu mai vreau nimic, mi-am dat comandă de pantofi, tot în România, la un brand din București. Eu vreau să fiu invitată la nunta mea, să mă simt bine, să dansez, să beau ceva bun, să petrec cu cei mai dragi oameni (…) Am depășit maximul pe care știam noi că îl are locația cu vreo 60 de persoane. Deocamdată sunt 360 confirmați, dar trebuie să găsim soluții, sunt foarte stresată”, a mai spus artista la Antena Stars.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News