Ani la rând au amânat căsătoria, dar acum s-au decis. Lora și Ionuț Ghenu devin soț și soție anul acesta, în 2024. Artista a declarat că în scurt timp va afla data exactă la care va avea loc marele eveniment.

„Da, mă mărit! (…) Luni aflu data exactă! Așa am vrut, trebuia să ne căsătorim prima dată în 2020, dar știm cu toții ce s-a întâmplat în 2020, pandemie, apoi război, până ne-am liniștit și noi, a intrat viața pe un făgaș mai normal și vrem să facem asta anul ăsta.”, a declarat Lora pentru SpyNews.ro.

„Am vrut să ne facem nebunia și la începutul acestui an. S-au întâmplat niște lucruri la mine în companie și a trebuit toată atenția mea să fie acolo. Refuzasem și un proiect de televiziune mare. Nu eram sigură că am făcut ce trebuie.

Dar a funcționat instinctul perfect, am făcut alegerea bună. Nunta o punem pe ultimul loc, dacă noi suntem tot timpul împreună. Suntem ca și căsătoriți. Se taie săraca de pe listă tot timpul”, a spus artista pentru Unica, în primăvara acestui an.

La Premiile Unica.ro 2024, Lora a dezvăluit cum reușește să aibă atât o carieră muzicală de succes, cât și o afacere profitabilă. „Greu. Nervi întinși la maximum. Multe chestii nu-mi ies. Nu am răbdare. Dar am învățat o chestie foarte importantă, să mă înconjor de oameni care au calitățile pe care eu nu le posed.

Dacă eu nu am răbdare, am grijă să aibă cei de lângă mine și să gândească contracronometru, sub presiune, să fie acolo și pentru mine și pentru ce avem noi de făcut. Mă ajută foarte mult echipa pe care am reușit să o strâng în jurul meu”, a spus Lora, la Premiile Unica.ro 2024.

