Zi plină de emoții pentru Lora și Ionuț Ghenu, care astăzi își oficializează iubirea și în fața lui Dumnezeu. La mai bine de două săptămâni de la cununia civilă, cei doi au sosit zâmbitori și ținându-se de mână la biserica unde urmează să se căsătorească religios, marcând astfel un nou capitol în relația lor de nouă ani.

După ce, pe 19 septembrie, au spus „Da” la Starea Civilă, Lora și Ionuț trăiesc din nou mari emoții, în fața familiei și prietenilor apropiați. Artista a strălucit într-o rochie de mireasă elegantă, cu o crăpătură pe picior, asortată cu un voal lung și un buchet din orhidee, exact așa cum își dorea pentru această zi specială. Mirele, la rândul său, a purtat un costum sofisticat, format dintr-un sacou vișiniu, cămașă albă și pantaloni negri.

Cuplul a sosit la biserică în jurul orei 14:10, fiind întâmpinat de rude și prieteni apropiați, care au venit să fie martori la acest moment important. După îmbrățișări și saluturi cu cei dragi, Lora și Ionuț au făcut câteva poze împreună cu invitații, înainte de a păși spre altar pentru cununia religioasă.

Lora a mărturisit anterior că a visat la o ceremonie specială și că și-a dorit să fie o mireasă relaxată, bucurându-se pe deplin de acest moment unic. Ziua de astăzi este una de neuitat pentru cei doi, care își unesc destinele și în fața lui Dumnezeu, completându-și astfel povestea de iubire începută acum aproape un deceniu.

Lora va avea trei rochii de mireasă

Aproximativ 400 de persoane au confirmat deja prezența la eveniment, deși locația este pregătită pentru mai puțini invitați, așa că Lora trebuie să găsească o soluție pentru a rezolva această problemă.

Artista a vorbit deschis despre planurile pentru ziua cea mare, mărturisind că își dorește să se simtă „ca un invitat la propria nuntă” și să evite stresul caracteristic unor astfel de evenimente. Chiar dacă mai sunt câteva sarcini de finalizat, Lora nu își face griji, deși are programat un concert în Craiova cu o noapte înainte de cununia civilă.

„Mai avem chestii de făcut. Am luat verighetele, că luna asta, în septembrie, facem starea civilă, dar am înțeles că se pun verighetele la nuntă. Sunt multe de făcut. Cu o noapte înainte de starea civilă am concert la Craiova”, a declarat Lora pentru Știrile Antena Stars.

În ceea ce privește ținutele, cântăreața plănuiește să îmbrace inițial trei rochii de mireasă, dar ar putea să se limiteze doar la două. Pantofii pentru nuntă sunt deja comandați de la un brand românesc, iar Lora pare entuziasmată de alegerile sale stilistice.

„E posibil să fie două sau trei, dacă ajunge a treia rochia, o să fie trei. Dacă nu, e ok, sunt ok cu două. Nu mai vreau nimic, mi-am dat comandă de pantofi, tot în România, la un brand din București.

Eu vreau să fiu invitată la nunta mea, să mă simt bine, să dansez, să beau ceva bun, să petrec cu cei mai dragi oameni (…) Am depășit maximul pe care știam noi că îl are locația cu vreo 60 de persoane. Deocamdată sunt 360 confirmați, dar trebuie să găsim soluții, sunt foarte stresată”, a mai spus artista.

