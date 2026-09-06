Tot aur au câştigat şi Andreea Bianca Marin, Mădălina-Dumitriţa Ursaciuc, Iuliana Irina Cantoriu şi Iuliana Isabela Boldea în proba de patru rame feminin (BW4-).

Ioana Gabriela Cristescu, Francesca Iulia Stejar, Sonia Teodora Biţă şi Daria-Elena Maximiuc s-au impus în proba de patru vâsle feminin (BW4x).

De asemenea, aur au câştigat şi Maria Ariana Balint, Andreea Petras, Beatrice Piseru, Georgiana Blănariu, Stejara Olariu, Bianca-Elena Drăghici, Iulica-Maria Ursu, Denisa Cristina Ailincăi şi Irina Lucia Andreea Despa, în proba de 8+1 feminin (BW8+).

Tot duminică, Iulica-Maria Ursu şi Andreea Petras au câştiga medalia de aur în proba de dublu rame feminin (BW2-), iar Cosmin Iulian Pleşescu, Eduard Angel Moldovan, Andrei Vatamaniuc şi Leontin Nuţescu, în proba de patru rame masculin (BM4-).

În proba de dublu rame masculin (BM2-), Mateus-Simion Cozminciuc şi Fabrizio-Alexandru Scripcariu au obţinut medalia de argint.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE