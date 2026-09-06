Blocul de 26 de etaje a fost montat în 5 zile

În timp ce ridicarea unui bloc cu zeci de etaje durează, în mod obișnuit, luni sau chiar ani în multe țări, o companie din China a construit un turn rezidențial de 26 de etaje în doar 120 de ore, adică cinci zile.

Proiectul, realizat de Broad Group Holon, a fost finalizat în districtul Xiangyin, iar clădirea, denumită Jingdu Holon, are 208 apartamente și o suprafață totală de aproximativ 14.000 de metri pătrați, relatează publicația Blic, parte a grupului Ringier.

Întregul proces de montaj s-a desfășurat între 7 și 11 ianuarie 2024 și a fost posibil datorită tehnologiei de construcție modulară din oțel inoxidabil. Spre deosebire de metoda clasică, în care structura este turnată din beton direct pe șantier, toate modulele locuințelor au fost fabricate anterior într-o uzină și transportate apoi la locul construcției.

Apartamentele ajung pe șantier aproape complet finisate

Fiecare modul are aproximativ 12 metri lungime, 2,4 metri lățime și 3 metri înălțime.

Modulele ies din fabrică aproape complet finalizate, cu instalațiile electrice, sanitare și sistemele de climatizare deja montate. Pe șantier, aproximativ 100 de muncitori folosesc macarale pentru a îmbina elementele prefabricate, asemenea unor blocuri uriașe de construcție. După montarea structurii, clădirea devine funcțională imediat ce este conectată la rețelele de apă și electricitate.

Fiecare etaj găzduiește opt apartamente cu o suprafață de 68 de metri pătrați, iar întregul imobil este deservit de patru lifturi. Compania echipează locuințele și cu mobilier, astfel încât chiriașii se pot muta imediat, fără lucrări suplimentare de amenajare.

Ansamblul rezidențial este destinat specialiștilor atrași în regiune printr-un program local de recrutare a forței de muncă, iar în primii doi ani aceștia beneficiază de scutire de la plata chiriei.

Compania susține că blocul rezistă la cutremure și poate dura peste 1.000 de ani

Broad Group a atras atenția la nivel internațional și în 2021, când a construit un bloc de 11 etaje în orașul Changsha în doar 28 de ore și 45 de minute. Noul proiect reprezintă însă un pas înainte prin dimensiunile sale și prin numărul mare de apartamente realizate într-un timp atât de scurt.

Reprezentanții companiei chineze afirmă că utilizarea oțelului inoxidabil oferă clădirii o rezistență ridicată la activitatea seismică. Directorul general, Li Shun, susține că structura metalică absoarbe mai eficient undele seismice decât betonul, reducând riscul unor avarii majore în cazul cutremurelor.

Compania afirmă, de asemenea, că astfel de clădiri ar putea avea o durată de viață de peste 1.000 de ani, deși această estimare reprezintă o afirmație a producătorului și nu o concluzie confirmată independent.

Consum redus de energie

Pe lângă viteza de construcție, proiectul pune accent și pe eficiența energetică.

Pereții exteriori și ferestrele sunt proiectate pentru a oferi o izolație termică și fonică ridicată, iar compania susține că acest sistem poate reduce costurile de răcire pe timpul verii cu până la 90%.

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