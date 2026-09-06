Mirela Vaida a vorbit despre viața de familie și despre modul în care își crește cei trei copii. Prezentatoarea a dezvăluit că micuții învață la o școală dintr-un sat și că nu beneficiază de tratament preferențial doar pentru că mama lor este cunoscută.

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Unde învață copiii Mirelei Vaida

Invitată în podcastul Gabrielei Cristea, Mirela Vaida a vorbit despre familia sa și despre principiile pe care le respectă în creșterea copiilor. Prezentatoarea are împreună cu soțul ei, Alexandru Vaida, trei copii: Carla, în vârstă de 11 ani, Vladimir, de 9 ani, și Tudor, care are 6 ani.

Vedeta a dezvăluit că toți cei trei copii învață la o școală dintr-un sat, unde există o comunitate unită de părinți și copii. Mirela Vaida spune că își dorește ca micuții să învețe de la vârste fragede ce înseamnă normalitatea, simplitatea și ajutorul oferit celor din jur.

„Copiii mei sunt la o școală dintr-un sat și sunt foarte mândră de treaba asta, avem o comunitate foarte frumoasă de copii și de părinți. Când nu poate cineva să vină cu mașina îi iau eu copilul și i-l las în poartă, când se întâmplă și cu ai mei la fel. E acea comunitate în care toți locuim pe aceleași străzi și fiecare se ajută cum poate. Normalitatea asta și simplitatea asta pe care eu vreau ca ei să o învețe am implementat-o foarte strict încă de la început. La toate ședințele cu părinții la care merge soțul meu sau eu suntem părinți ca toți ceilalți părinți, copiii mei sunt copii ca toți ceilalți copii, nu există diferențe și nici nu vreau să fie. Și i-am învățat așa și întotdeauna le-am spus: «Vă rog foarte, foarte mult, în primul rând, să fiți foarte atenți la cum vă purtați și la cum vă comportați, pentru că la voi e un pic mai mult decât mine. Dacă voi faceți ceva greșit sau vorbiți urât, lumea mă taxează pe mine că eu trebuie să vă educ, deci cu atât mai mult trebuie să fiți atenți». Dar sunt niște copii normali”, a declarat Mirela Vaida în podcast.

Prezentatoarea nu își dorește copii perfecți la școală

Mirela Vaida a recunoscut că nu pune presiune pe copii pentru a obține mereu cele mai mari note. Ea spune că nu consideră că micuții trebuie să fie perfecți și că le permite să se bucure și de timpul liber.

„Nu am pretenția de la ei nici să-mi vină numai cu FB sau cu 100 de puncte. Dacă au chef într-o zi doar să se joace îi las să se joace. Dacă mi-au venit acasă și cu o notă mai mică i-am lăsat în pace, adică sunt o mamă absolut normală, ceea ce nu credeam că o să fiu. Mi-am dat seama că în ochii copiilor mei, pentru ei, eu sunt o femeie și o mamă mult mai slabă și mai vulnerabilă decât mă știe lumea la televizor. La televizor nu fac compromisuri, dar acasă îi las. Eu sunt părintele cu care își permit, cu taică-su nu, dar cu mine da”, a mărturisit Mirela Vaida.

Vedeta a spus că este mai permisivă decât soțul ei. Dacă Alexandru Vaida impune reguli mai stricte, copiii se simt mai relaxați în preajma mamei și își permit să fie mai vulnerabili.

Cum gestionează timpul petrecut în fața ecranelor

Mirela Vaida a vorbit și despre relația copiilor cu tehnologia. Prezentatoarea nu le interzice complet ecranele, însă susține că nici nu îi lasă să petreacă foarte mult timp în fața lor. În prezent, cei mici se joacă pe PlayStation, iar Carla are telefon doar atunci când pleacă în excursii. În rest, copiii nu au telefon la dispoziție în mod constant.

Astfel, Mirela Vaida încearcă să păstreze un echilibru între activitățile copiilor, școală, joacă și folosirea tehnologiei, fără să transforme regulile de acasă într-un motiv de conflict.

Copiii nu sunt favorizați pentru că mama lor este cunoscută

Unul dintre lucrurile importante pentru Mirela Vaida este ca toți cei trei copii să fie tratați la fel ca și ceilalți elevi. Prezentatoarea spune că, la școală, ea și soțul său sunt părinți ca oricare alții, iar copiii nu trebuie să primească avantaje datorită notorietății mamei.

În același timp, vedeta le-a explicat că trebuie să fie atenți la comportamentul lor, deoarece greșelile lor pot fi asociate cu modul în care au fost educați acasă.

Mirela Vaida își dorește ca Vladimir, Carla și Tudor să crească într-un mediu normal, în care să învețe să fie responsabili, să se ajute reciproc și să nu se considere diferiți de ceilalți doar pentru că mama lor apare la televizor.

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