Dezvăluirea făcută de soția lui Silviu Prigoană, după 5 ani de căsnicie. Mihaela, detalii din viața de cuplu. „Este mai vulcanic”

„Primii ani au fost puțin așa… până s-a acomodat, fără soție. Nu a fost simplu, dar parcă suntem dintotdeauna împreună.

El este ca și un copil acum, se bucură din orice, e fericit. Faptul că eu sunt aproape de el, noi mergem la plimbare împreună, mâncăm, povestim, citim. El spune că sunt fata lui mult visată. A fost un om hotărât la viața lui.”, a spus Mihaela Prigoană, la Antena Stars.

Soția lui Silviu Prigoană a vorbit și despre momentul în care i-a cunoscut pe părinții afaceristului.

„Cred că Silviu seamănă mai mult cu mama, dar are foarte mult și de la tatăl lui. Tatăl lui este un om mai calm, își face timp să analizeze lucrurile. Silviu este mai vulcanic.

Eu când am venit în 2015 la București și am venit acasă la Silviu, el era acolo împreună cu soțul ei și făceau niște controale medicale și când m-a văzut, am stat puțin, am povestit și mi-a spus un lucru pe care nu o să-l uit niciodată, niște cuvinte foarte frumoase «Să știi că ai venit la bărbatul din cea mai albă pâine.

Mi-ar plăcea foarte mult să rămâi aici». A fost o femeie foarte minunată.”, a mai declarat soția lui Silviu Prigoană.

Citeşte şi:

“Există un sindrom post-COVID şi nu se corelează întotdeauna cu severitatea infecţiei COVID acute în sine”. Cum se manifestă?

INTERVIU | O firmă acuză cedarea gratuită a terenului de lux de la Romexpo. „E ca și cum fiecare român ar face cadou câteva zeci de euro unei companii private”

Condamnat la 4 ani şi 4 luni, după ce a răpit o femeie care făcea autostopul, a ameninţat-o cu drujba şi a violat-o. Procurorii nu au contestat decizia

PARTENERI - GSP.RO Fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar într-o zi, la o masă

Playtech.ro Aurel Pădureanu a făcut mare SCANDAL la înmormântarea Corneliei Catanga: ”Să mă împuște cu poliția”

Observatornews.ro O profesoară de 40 de ani a răpit un nou-născut din maternitate și a fugit cu el acasă într-o pungă de plastic, în Rusia

HOROSCOP Horoscop 27 martie 2021. Peștii s-ar putea să treacă prin câteva momente mai neplăcute, dar va fi bine

Știrileprotv.ro „Doar persoanele vaccinate vor mai putea zbura”. Cine a făcut anunțul

Telekomsport Atroce! Nadia Comaneci a fost bătută şi umilită până la "hemoragie nazală". Primele informaţii din raport