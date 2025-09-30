Dezvăluirea făcută de Valentina Pelinel la 7 ani de la nunta cu Cristi Borcea. „Eram deja 5 suflete într-o poveste”

„Acum 7 ani am spus”DA”! Milan de mână cu noi si gemenele Indira și Rania în burtică. Eram deja 5 suflete într-o poveste”, a scris Valentina Pelinel pe contul de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recent, într-un interviu pe care l-a oferit în Cancan, Valentina Pelinel a dezvăluit care este secretul relației pe care o are cu Cristi Borcea și cum au reușit să reziste împreună.

„Cred că secretul e că niciunul nu simte nevoia să controleze. Încrederea se construiește zi de zi, pas cu pas. Iar noi am trecut prin multe împreună și am realizat că cea mai importantă e liniștea de acasă. Și asta se datorează înțelegerii și comunicării dintre noi.

Dar bineînțeles și chimiei care ne-a adus împreună de la început”, a spus Valentina Pelinel pentru sursa citată. Pentru că recent s-au aflat în vacanță, soția lui Cristi Borcea a vorbit și despre momentele petrecute în doi, afirmând că renunță cu greu la a sta pe telefoanele mobile, chiar dacă vor să profite din plin de timpul în care se află unul lângă altul.

Recomandări Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa

„Încercăm să avem momente în care lăsăm telefoanele deoparte, mai ales la mese. Dar e greu să te rupi total când ai afaceri și copii. Eu mă mai pot rupe de telefon când am soțul și copiii lângă mine, dar pentru Cristi e adesea imposibil să se lipsească de telefon. Totuși, ne iese din ce în ce mai bine”, a adăugat Valentina Pelinel.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE