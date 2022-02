Dezvăluirile Adelei Popescu după 10 ani de relație cu Radu Vâlcan. „Ne cunoaștem atât de bine, încât nu mai este nevoie să spunem unele lucruri”

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la noi. S-au cunoscut pe platourile de filmare și de atunci sunt de nedespărțit. De 10 ani trec împreună atât prin clipe fericite, cât și prin momente dificile. Au trei copii, trei băieței, și încearcă să mai găsească și momente doar pentru ei, momente de cuplu. „În această perioadă este mult mai dificil. Am fost foarte aproape să avem timp pentru noi, când el voia să mă ducă în Roma de ziua mea.

Din păcate, nu am apucat să mai plecăm, dar, când ne-am întors, am avut o seară perfectă acasă, cu mâncarea pe care mi-o doream, într-un spațiu în care mă simt fericită și în confort. Cred că asta contează când ajungi la un moment în care familia arată exact așa cum ai visat”, a explicat prezentatoarea de la „Vorbește lumea”.

Care e secretul relației lor de 10 ani? Adela Popescu și Radu Vâlcan nu se străduiesc prea tare, prezentatoarea spune că e naturală, că totul vine de la sine.

„Suntem noi înșine. Am învățat să ne cunoaștem atât de bine, încât nu mai este nevoie să spunem unele lucruri. Ne acceptăm și cu bune, și cu rele. Și mergem împreună mai departe. Nu este ușor nici măcar că avem meserii care ne cer să plecăm de acasă, în cazul lui Radu, chiar pe un alt continent, sau că suntem mereu expuși. Dar totul face parte din farmecul vieții”, a mai adăugat ea.

Întrebată despre fricile pe care le are, vedeta s-a gândit imediat familia ei. „Nu vreau să mă gândesc constant la frici, nu cred că ele ne întăresc sau ne fac să creștem ca oameni. Dacă aș fi stat să analizez totul foarte tare, probabil nu aș fi revenit la muncă atât de rapid sau nu am fi făcut al treilea copil cât ceilalți doi sunt încă mici. Da, mi-e frică să nu pățească ceva familia noastră, părinții sau oamenii apropiați. Dar chiar și această frică am învățat în ultimul an să o controlez”, a încheiat ea.

Adela Popescu și Radu Vâlcan au trei băieți împreună, pe Adrian, Alexandru și Andrei.

