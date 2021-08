Alexia Eram are 20 de ani și e influencer. Fiica Andreei Esca a pozat pentru diferite branduri, e foarte activă în mediul online, pe Instagram și pe Facebook.

Aceasta a dezvăluit cum a început să simtă gustul celebrității. Se întâmpla înainte să împlinească 18 ani.

„Prima oară a început cu I love Violeta, serialul, atunci a fost prima oară când am ieșit așa puțin. Am avut o emisiune la Disney. Au fost mai multe episoade pentru copii. Atunci mi-am făcut primii fani copii.

Am mers la concert. Eram așa, liniștită, am intrat la concert și la un moment dat s-a făcut un cerc imens și le-am semnat pe piele, pe tricouri.

Și apoi am făcut o pauză, pentru că la mine la școală nu aveam cum să faci și social media, eu am făcut și dans, dar am renunțat.

De fapt am început în ultimii doi ani de liceu cu Instagram, și apoi cu YouTube după ce am dat Bac-ul. Am zis că altfel nu puteam să fac treabă serioasă”, a declarat Alexia Eram într-un podcast pe YouTube.

Alături de ea a fost și Andreea Esca. Celebra prezentatoare de la PRO TV a dezvăluit că nu și-a dat seama când fiica ei a devenit vedetă, dar se bucură că e foarte muncitoare și serioasă.

„Eu nu mi-am dat seama că îi place și că va face din asta o profesie pentru moment. Mă bucur că îi face plăcere și mă bucur extrem de mult că este extrem de serioasă. Face lucrurile pas cu pas, e foarte organizată, până la capăt, până îi iese cum trebuie. E mai rău decât mine. Și, dacă ar fi să comparăm cu ce făceam eu la vârsta ei…

Mi se pare că muncește mult mai mult decât mine la vârsta ei”, a declarat Andreea Esca.

