În luna septembrie a anului trecut, Ana Baniciu a primit inelul de la iubit. Se știe că relația lor a început într-un mod neașteptat. El a avut grijă de ea când s-a infectat cu COVID-19 și de atunci sunt de nedespărțit. „M-a impresionat plăcut. Se purta foarte frumos. Mi-am dat seama că mă cam place. Eu nu aveam chef de nimeni, dar a insistat băiatul.

Îmi tot scria, mă tot întreba ce fac. A tras de mine bărbatul, mi-a zis: «Mă femeie, eu cu tine vreau să fiu». A avut super grijă de mine”, a declarat vedeta în emisiunea „La Măruță”.

Cântăreața a dezvăluit la PRO TV și ce relație are cu soacra ei, care îi e un model. Și cu socrul se înțelege bine. „Ei sunt din Oradea, avem acolo nepoțeii. Avem o familie foarte frumoasă. Mama-soacră e o femeie extraordinară. O femeie mișto din toate punctele de vedere, e un model.

Și tata-socru la fel, oameni muncitori, oameni familiști, oameni frumoși, nu am mai întâlnit de mult. Au o familie superbă. Se înțeleg foarte bine, sunt foarte fericiți”, a declarat Ana Baniciu, care anul viitor se va căsători cu Edy Kovacs.

„Stabilim și nuntă pentru la anul, nu am găsit locația. Facem în București, nu facem la restaurantele lui. Facem și noi altceva. La București nu are încă. Are la Eforie două, cele mai frumoase, cele mai cele. Avem și casă acolo”, a mai spus ea la PRO TV.

