Prezentatoarea de televiziune și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri în peisajul monden. S-au cunoscut cu mulți ani în urmă, pe platourile de filmare, iar de atunci sunt împreună. Și-au întemeiat o familie, au cariere de invidiat, însă ca în orice cuplu Adela Popescu a recunoscut că mai există și discuții între ei.

Au grijă însă să pună familia pe primul loc, indiferent de neînțelegeri, care mereu au fost trecătoare. „Nouă ne lipsesc multe lucruri, dar nu ne lipsesc alea esențiale. Amândoi ne dorim același lucru, adică aveam aceeași țintă, care nu înseamnă vrem să ne facem casa nu știu unde sau vrem să ne schimbăm mașina, nu asta!

Adela Popescu: „Țelul ăsta comun ne-a salvat”

Pentru noi familia este cel mai important lucru și când ai acest țel în minte permanent, tu știi că sacrifici orice pentru asta. Și alegerile pe care le-am făcut pentru a avea o familie cât mai echilibrată s-au dovedit a fi alegeri bune și constructive pentru noi”, a spus actrița.

Și a continuat: „Nici certurile nu mai sunt la fel când tu te gândești cumva în economia vieții și a copilului tău, cum poate nu e bine să asiste la anumite discuții și atunci zici: lasă-mă, ce să ne mai certăm și așa mai departe. Adică pentru noi țelul ăsta comun ne-a salvat”.

Întrebată dacă a contat că Radu Vâlcan e mai matur decât ea, el are 46, iar ea 36, ea a spus: „Să știi că nu se simte. (n.r. râde) Are multă experiență el într-adevăr, dar dintre noi doi el e mai coleric. Adică eu sunt cea care pun stop așa cum ar veni.

El se ceartă cu mine, el se împacă cu mine. Eu doar sunt aici, aștept: băiete, hai, ce vrei? Vrei să ne certăm astăzi? Ne certăm. Vrei să ne împăcăm? Gata! Eu nu mă cert și nici nu mă împac”, a încheiat vedeta.

Ce spune Adela Popescu despre al patrulea copil cu Radu Vâlcan

Invitată acum ceva vreme în emisiunea „Cafea cu visuri”, moderată de prezentatoarea Oana Andoni, Adela Popescu a făcut o serie de dezvăluiri atât din carieră, cât și din viața personală. Deși are o familie mare alături de Radu Vâlcan, prezentatoarea a recunoscut că au discutat despre al patrulea copil.

„Am avut o singură discuție pe tema asta, dar a trecut repede. Întrebarea a fost pusă așa: Dacă am ști sigur 100% că al patrulea e fetiță, ne-am băga? Am avut așa, trei secunde, și am zis NU. Și el, „Nu, nu, uită discuția asta””, a povestit Adela Popescu în podcastul Oanei Andoni.

Vedeta a făcut mărturisiri și despre viața cu trei copii, cum reușește să se organizeze. „De la doi la trei, deși emoțional, este cel mai ușor. Pentru că știi toate etapele, nu te mai surprinde nimic, știi diversificarea, nu te mai panichezi, le cam știi. Mă refer acum din punct de vedere al organizării, din punct de vedere financiar.

De la doi la trei trebuie să schimbi mașina. Nu există nicio mașină normală care să acomodeze trei copii mici. Pentru că trei copii mici înseamnă că trebuie să aibă scaune cu isofix și oricum nu pot călători singuri pe bancheta din spate și tu cu soțul la cafea, în față. Îți trebuie un însoțitor. Și ai o mașină cu șapte locuri, să zicem, normală.

Tu nu ai acces la scaunele din spate. Și atunci trebuie să îți iei un van. Și îți iei un van. Și unul dintre părinți va merge cu van-ul prin oraș, cum sunt eu de exemplu, zici că sunt cu rulota, cu duba, mă plimb prin oraș. Sexy, frumos, când caut parcare, deranj mare de tot. Se schimbă totul”, a precizat Adela Popescu.

