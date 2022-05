Bogdan Ionescu și Hannelore au participat la „Insula Iubirii”, sezonul 4, au vrut să își testeze relația. Au trecut prin experiențe neașteptate în emisiune, însă după show au ajuns acasă și rapid s-au căsătorit. La șase luni de la nuntă, el și-a acuzat partenera de infidelitate și au divorțat.

În prezent, Bogdan Ionescu e ispită la „Insula Iubirii”, sezonul 6. E transformat total. În prima ediție, el s-a prezentat în fața concurenților și a făcut declarații. „În urmă cu trei ani de zile, am fost exact în locul vostru. Am venit pe insulă alături de partenera mea, dar din păcate am plecat separaţi. Nu regret nimic din toată această experienţă, ba din contră, m-a făcut să fiu şi să caut cea mai bună versiune a mea”, a spus Bogdan Ionescu.

„Nu ştiu exact ce căutaţi voi, dar ştiu exact prin ce veţi trece. Sper ca rolul meu aici să vă ofere un mic ajutor asupra viitorului vostru împreună, dar şi separat”, a mai adăugat el.

Referitor la ceea ce s-a întâmplat în urmă cu trei ani între el și Hannelore, ispita masculină a mărturisit: „Hannelore nu avea încredere în mine şi am vrut să-i dovedesc că poate să aibă încredere în mine. Dar, din păcate, mi-am pierdut eu încrederea în ea. (…) După ce am ieşit din competiţie, am avut o perioadă în care am stat singuri, pentru că s-au întâmplat foarte multe pe insulă şi mă tot gândeam dacă pot să stau lângă o persoană şi să nu-i scot ochii cu tot ce s-a întâmplat. Cu toate astea, ne-am împăcat, am comunicat şi am continuat cu nunta pe care am avut-o stabilită şi, după 6 luni de la data nunţii, am găsit un mesaj în telefonul ei – bineînţeles că am fost oprit să mă uit în telefonul ei – şi, din păcate, am găsit ce era mai rău. Vorbise cu o persoană şi trebuia să se întâlnească cu acea persoană la Bucureşti şi atunci am hotărât să punem punct relaţiei”.

În prezent, el e mult mai încrezător în forțele proprii. „În momentul acesta, sunt cea mai bună versiune a mea. Din experienţa trăită în sezonul 4 am învăţat foarte multe: să nu mai judec oamenii, să încerc să fiu mai degajat, să am încredere în mine, să mă exteriorizez aşa cum sunt. Multă lume n-o face şi nici concurenţii n-o fac momentan. Am fost atât de constrâns în relaţia pe care am avut-o şi m-am lăsat constrâns atât de mult, încât nu mi-am dat seama. Şi când am renunţat în sfârşit, atunci au început lucrurile să meargă, pe toate planurile”, a mai declarat el la Antena 1.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

