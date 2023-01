Nimeni nu poate uita episodul în care Anamaria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa în față la finalul meciului de Liga 1 dintre Astra și FC Botoșani. Antrenorul a povestit în cadrul unui interviu pentru playsport.ro despre momentul care a stârnit multe controverse în urmă cu 4 ani.

„Nu mi-a căzut bine, dar pe mine mă interesează ce zice lumea? M-a deranjat la început. M-am gândit chiar că ar fi trebuit să reacționez imediat în fața Anei, dar acum mă felicit că n-am făcut-o. Mă atacau toți, «băi, te-a lovit, a dat Prodanca în tine!», a fost o nebunie un timp.”

Dan Alexa a mărturisit că l-a afectat foarte mult această întâmplare: „Foarte mult, în special la nivelul percepției publice, ceea ce nu mi s-a părut deloc corect. Eram, totuși, un antrenor pe val, tânăr, cu trei promovări la activ, cu perspective interesante, iar lumea mă judeca strict după acel moment cu Ana. Asta chiar m-a deranjat. Dar ce pot să mai schimb?”

Antrenorul nu mai păstrează legătura cu Anamaria Prodan decât din punct de vedere profesional. Dan Alexa are în continuare contract cu impresara și este mulțumit dacă ea îl va ajuta în carieră.

„Foarte rar. Nu știu dacă am vorbit de cinci ori în ultimii trei ani. Dar eu am în continuare contract cu ea. Dacă se întâmplă vreodată să-mi găsească o echipă, să fie bine pentru mine și familia mea, n-am nicio problemă să colaborăm. Pe meserie, Ana e foarte bună, nu-i poți lua meritele”, a declarat Alexa pentru sursa mai sus menționată.

Anamaria Prodan, adevărul despre incidentul cu Dan Alexa

„A fost o reacție copilărească. Greșeala mea e că reacționez la impuls. A fost o discuție despre două transferuri nereușite. M-am enervat foarte tare și m-am aprins. Dan niciodată nu ar da într-o femeie, de asta nu a ripostat. Astea sunt niște prejudecăți și niște prostii. Nu se aștepta să am o asemenea reacție. E greșeala mea, mi-o asum. Nu trebuia să fac asta, indiferent de câți nervi aș fi avut. Am de lucrat la asta. Nu știu de ce s-a înverșunat toată lumea. Toată lumea, în loc să vorbească despre Halep, vorbea despre mine. A fost o prostie. Simona scrisese istorie pentru România! Nu este o mândrie pentru mine sau pentru noi ca popor că am rivalizat cu așa ceva”, declara Anamaria Prodan la GSP Live.

„Nu e primul conflict pe care îl am cu un bărbat”

„Au fost discuții clare despre transferuri. Dan nu mi-a vorbit urât. Când s-a întâmplat asta, erau mulți oameni acolo. Mi-am cerut scuze în secunda doi. I-am zis că nu știu ce s-a întâmplat. Nu e primul conflict pe care îl am cu un bărbat. Îmi doresc atât de mult ca Dan să aibă succes, încât am avut ieșirea asta. A fost un moment de deznădejde. Sunt în continuare managerul lui. V-ați gândit vreodată că un astfel de episod ar putea umbri relația noastră, cât am construit noi doi împreună?”, mai spunea impresara.

