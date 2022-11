Diana Bart a început să lucreze în televiziune în urmă cu 18 ani, imediat după ce a terminat studiile la facultatea de jurnalism. După ce mulți ani a făcut muncă de teren, ea a putut să apară și pe micul ecran. Acum, prezentatoarea de la Prima TV a răbufnit și consideră că multe fete ajung mult mai ușor prezentatoare TV.

„În 2004, atunci când am început eu să lucrez în televiziune, direct de pe băncile facultății de jurnalism, am pornit chiar de jos, lucram zi și noapte pe teren, iar atunci când am cerut să și prezint știrile pe care le realizam, mi s-a spus că nu am nicio șansă până nu dovedesc că mănânc pe pâine terenul. Au urmat luni și ani în care am parcurs toate etapele, am ajuns la visul de a fi prezentatoare, dar tot băteam în lung și în lat terenul. Dormeam în fotoliu în redacție, după nopțile după știri, ca să nu-mi stric machiajul între live-urile de la primele ore ale dimineții.

„Orice fată care face scandal sau are decolteul cât mai adânc și buzele cât mai evidente ajunge peste noapte prezentatoare”

Abia după 10 ani am avansat ca prezentatoare la București, un post care era clar mult mai lejer ca și ore de muncă. Dar dădeam în aceste ore tot ceea ce învățasem din practică și știam că pot duce orice. E trist să văd acum că orice fată care face scandal sau are decolteul cât mai adânc și buzele cât mai evidente ajunge peste noapte prezentatoare. Nu mai are jurnalismul credibilitate. Dacă ne uităm la jurnalele sau emisiunile din străinătate, doar jurnaliștii cu ștate fac asta, care au o prestanță și o vastă experiență”, a spus Diana Bart pentru ciao.ro.

Vedeta lucrează la Prima TV de 10 ani și este locul în care ea se simte ca acasă. Acum, Diana Bart colaborează cu Cove, după ce acesta și-a dat demisia de la PRO TV.

„Am 10 ani de când sunt în familia Prima TV, mă simt ca acasă, iar colaborarea cu Cove a venit fix într-un moment în care aveam nevoie de o provocare profesională. Îmi place să experimentez noi proiecte, dar alături de jurnaliști la fel, cu mare experiență, pentru că am cu cine să joc. „Primii câștigă” e o provocare live, așa cum îmi place mie, dinamică și educativă în același timp. Ne înțelegem din priviri pe sticlă, dar avem o relație de prietenie frumoasă, pe care am legat-o tare ușor și natural”, a spus prezentatoarea.

