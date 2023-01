Echipele care au intrat în cursa pentru ultima șansă au fost: Diana Bulimar și Larisa Iordache, Jean Gravil și Dinu, Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla. În ediția de miercuri, 25 ianuarie, gimnastele au ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor, iar vulturul a fost roșu, din păcate. Toți concurenții au fost uimiți când au văzut că acestea sunt eliminate, pentru că ele s-au descurcat foarte bine în timpul misiunilor.

„Evident că părea că nu-i adevărat, dar asta s-a întâmplat”, a spus Larisa Iordache.

„Nu-mi venea să cred că pentru o zi proastă și pentru niște oameni care ne-au ales pe noi în această cursă, eu deja voi pleca”, a spus și Diana Bulimar.

„Tristețea mea nu ar fi fost pentru nicio echipă la fel de mare din cauza faptului că au muncit foarte mult și au tras foarte tare”, a fost și reacția Biancăi Adam.

Irina Fodor a izbucnit în lacrimi când a văzut că vulturul este roșu, iar cele două gimnaste vor pleca acasă. Experiența a fost una de neuitat pentru Larisa Iordache și Diana Bulimar.

„Am făcut în două săptămâni cât n-am făcut în jumătate din viață. Am făcut lucruri pe care n-am crezut vreodată că o să le fac. Autostopul, am dansat, am mâncat tot felul de mizerii. Ne bucurăm că v-am cunoscut.

Ne pare rău că plecăm atât de repede, pentru că ne-ar fi plăcut să mai concurăm cu voi. Aici am trăit un amalgam de sentimente și cred că ne-a ajutat să împrospătăm sufletul cu o așa experiență. Noi plecăm cu capul sus, iar norocul nu prea a fost cu noi azi…”, a mai adăugat Larisa Iordache.

Diana Bulimar și Larisa Iordache, reacții după eliminare

„A fost… o adevărată aventură! Lucruri pe care nu le poți simți și înțelege decât dacă treci prin această poveste. Oameni, locuri, trăiri diferite. Să dormi în fiecare seară la o persoană nouă, să nu știi ce te așteaptă a doua zi, unde ajungi, ce mănânci, unde vei pune seara capul să dormi!

Sunt recunoscătoare că am avut parte de această experiență! Mulțumesc celor ne-au susținut, v-am simțit alături si m-a bucurat imens că sunteți aici 💓 mi-aș fi dorit să vedeți mai mult din parcursul nostru.

Mulțumesc!💔 vă iubește Litlle D din lotul olimpic”, a transmis Diana Bulimar pe Instagram.

În timp ce Larisa Iordache a spus: „Viața îți oferă experiențe încununate de glorie sau nu, însă este important să ai prilejul de a învăța ceva! Am trăit momente și stări exact ca într-un carusel. Am alergat, am plâns și am râs, însă am realizat că poți face față și acelor lucruri cărora nu credeam că pot să mă descurc o secundă. 💪🫶🤍

Cam atât de aici din America Express pentru noi, daaaar rămânem alături de concurenții ce au rămas în acest show plin de surprize!!!🔥❤️

Gimnastele vă pupă😘”

