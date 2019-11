Diana Dumitrescu a slăbit 12 kg în două luni! A renunțat la obiceiul de a mânca seara și face sport

De Andreea Romaniuc Archip,

Zilele trecute, Diana Dumitrescu a fost prezentă la show-ul de modă al lui Cătălin Botezatu, susținându-l din public: “Am mai defilat ocazional, tot așa, pentru prieteni, pentru Clara Rotescu, pentru Cătălin Botezatu, doar pentru prieteni și o fac cu drag, cu plăcere, dar cred că toate au o limită și vârsta mea (n.r. – 36 ani) zice: “Hai, Diana, mai oprește-te, ajunge!” “, ne-a spus ea. Adepta ținutelor sexy, în general, vedeta a optat pentru o salopetă, de data aceasta, sub care și-a mascat silueta: “Nu mi-am recăpătat formele, mai am, doar de-asta sunt îmbrăcată atât de larg. Am luat 17 kg în timpul sarcinii și mai am de dat vreo 5, ca să ajung la kilogramele pe care le aveam înainte să rămân însărcinată. Vreau să slăbesc mai mult, întrucât sarcina m-a prins puțin mai plinuță decât eram în mod obișnuit. Practic, mai am de dat vreo 8 kilograme jos”, a declarat Diana Dumitrescu pentru Libertatea.

Actrița nu este adepta dietelor, așa că preferă să nu își impună restricții alimentare, ci să ardă caloriile la sală. “Mănânc normal, nu pot să zic că mănânc exclusiv sănătos și, vai, numai salate și grătar. Nu! Mănânc și ciorbe, și sarmale, dar evit să mai mănânc seara foarte târziu. M-am reapucat de sală, nu intensiv, o iau încet”, a adăugat ea.

Revine la teatru

Diana Dumitrescu se îmaprte între atribuțiile de mamă și cele profesionale, chiar dacă, teoretic, se află în concediu de maternitate. “O să reiau spectacolele la Teatrul Excelsior, pe 28 noiembrie am prima reprezentație. Și o să mai lucrez în mediul online, am câteva contracte pe care le-am acceptat. Deocamdată nu mai vreau televiziune, să vedem”, a precizat ea.

Foto: Sorin Cioponea/ Video: Grigore Alexandru