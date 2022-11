„Am stilistul meu propriu și personal acasă, îl cheamă soțul! Eu nu pun accent pe haine, nu sunt cel mai fashion om din lumea asta. Eu îmi aleg ținutele în funcție de cum mă simt, ce chef am.

Acum o să mă înjure toți stiliștii și o să dea cu mine de pământ, dar I don t care. Nu mă deranjează dacă apar la bine sau la prost îmbrăcate, să zică cine ce o vrea, e sunt foarte bine așa!”, a declarat Dina Dumitrescu pentru Click, la lansarea showroom-ului Andreei Raicu

Diana Dumitrescu și Alin Boroi sunt împreună de mai bine de șapte ani. „Sunt un om foarte împlinit, m-a schimbat, m-am maturizat, m-a adus cu picioarele pe pământ.

Am fost nevoită să mă schimb, am un pui de om de care trebuie să am grijă, dar în definitiv sunt același om, puțin zuză, puțin dusă cu pluta, îmi place să fiu fericită.

Băiatul seamănă cu mine! Numai cu mine! Mi-aș mai dori o fetiță! Dacă se întâmplă, Doamne ajută! Până la urmă, ce o fi să fie, numai sănătoasă să fie!”, a adăugat actrița.

