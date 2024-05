În cadrul emisiunii După faptă și răsplată, ealizată de Cristina Șișcanu, și-a deschis sufletul și a dezvăluit cum i s-a schimbat viața din momentul în care și-a cunoscut fiica.

„Este unic, este minunat. Parcă acum îmi pare rău că n-am făcut-o mai devreme. Ți se schimbă viața la 180 de grade, dar într-o manieră frumoasă. Și cred că dacă ți-ai dorit din suflet lucrul ăsta, toate problemele și greutățile care mai apar pe parcurs se depășesc mult mai ușor”, a spus Diana Enache, potrivit Fanatik.

În sarcină, Diana Enache nu a acumulat multe kilograme. Iar pe cele în plus le-a dat rapid jos.

„Eu am luat 15 kilograme, dar nu pot să zic că m-am abținut de la ceva. Eu, de fel, am un stil de viață destul de sănătos. Am făcut sport de mică. Am făcut tenis, apoi înot, apoi am luat-o pe calea artistică și am continuat cu sportul, cu sală. Dar nu am făcut excese. Nu pot să zic că am mâncat 15 gogoși că sunt însărcinată.

M-am gândit că tot mie îmi va fi greu. Probabil m-a ajutat și vârsta și gena. Și le-am dat destul de repede jos. Adică, acum sunt la kilogramele pe care le aveam înainte, dar nu sunt importante doar kilogramele.

Important e ce se vede, cum stă carnea pe tine. Așa că nu mai fiți obsedate cu cântarul ăla. Eu m-am cântărit la final, pentru că vedeam că totul e în grafic. Dar te ajută și vârsta, așa că, fetelor, faceți copii tinere”, a mărturisit Diana Enache.

O măicută o ajută în creșterea fetitei sale

Diana Enache beneficiază de ajutorul unei măicute. „Nu sunt geloasă, am avut așa momente în care toată lumea din casă era concentrată pe Maria. Am o doamnă care mă ajută și cu curățenia și cu casa. Am o relație specială cu o măicuță, de la Pasărea, care mă ajută de fiecare dată când poate. Este mai ceva decât o bunică. (…) Și în perioada sarcinii a avut grijă de mine”, a dezvăluit tânăra.

Cum se înțelege cu Iuliana Marciuc

În cadrul aceleiași apariții, Diana Enache a explicat și ce relație are, de fapt, cu Iuliana Marciuc.

„N-am fost întotdeauna în relații bune cu ea. Este firesc ca oamenii să divorțeze și poate părinții nu se mai înțeleg, când fiecare și-a refăcut viața… Dar când tu ai crescut cu acea persoană. Și s-au mai făcut anumite declarații neadevărate, ‘Că nu am fost prieteni, că am fost cunoștințe. Realitatea a fost mult mai grea.

Pentru că am crescut cu această persoană în anturaj. Venea la noi acasă. Dar acum suntem ok. Pot să spun că suntem ok de când m-am maturizat și eu. De când am început să mă cunosc și eu ca femeie”, a susținut Diana Enache.

