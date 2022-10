„Mi-a plăcut foarte mult, a fost cea mai intensă experiență din ultimul timp. Mi-a fost în fiecare zi frică, în fiecare zi a trebuit să îmi depășesc o frică. Am avut și un moment mai greu și am plâns pentru că s-au adunat foarte multe lucruri, am clacat și am zis: Nu, nu, trebuie să trec și peste asta! Și am trecut. Mi-am făcut prieteni noi, sunt superfericită. Chiar mă bucur mult că am mers în acest proiect pentru că mi-a fost frică să accept, știam că o să îmi fie greu și mă tot gândeam:

Dar de ce mă pun eu în situații complicate? După, am zis: Cred că ar fi o oportunitate bună să lucrez cu mintea, să lucrez cu fricile mele. Ca actriță e important să știu asta, așa că am zis că mă bag. Mă bucur foarte mult că am făcut alegerea asta, era cât pe aici să nu mă duc”, a declarat Diana pentru Ego.

Diana Sar a promis că o să se antreneze în continuare după „Splash! Vedete la apă”. „Momentan nu am discutat pentru nicio altă emisiune, dar am discutat cu antrenorul de la Splash!, cu Bobo, ca să merg să mă mai antrenez.

Așa că, în curând, pe Instagram, pe contul meu, o să vedeți cum progresez. Mi-a plăcut, nu mă așteptam. Eu nici nu știam să sar în cap, am învățat în emisiune. Am zis: Am un scop în emisiunea asta, să învăț să sar în cap!

Mi-a fost rușine să mă duc la piscină și să le zic prietenilor să îmi arate cum să sar în cap. M-am trezit la 27 de ani că nu știu să sar în cap și aș vrea să intru și eu, ca o sirenă.

Dar mă băgam mereu pe scări. Și am învățat să sar în cap, chiar am avut o cădere în cap în concurs. Acum vreau să învăț să fac mai multe lucruri, am nevoie de mai mult antrenament. Să vedem cum o să fie, chiar mi-a plăcut”.

