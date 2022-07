Vedeta a mărturisit că ajunsese să poarte mărimea XL la haine și a fost un șoc pentru ea. După ce a pierdut lupta cu kilogramele, Dana Săvuică a vrut să apeleze la medicul estetician pentru a-și recăpăta silueta, însă a fost refuzată.

„Vedeți (n.r. – își arată abdomenul), uite, Dana vezi? O măsură! Ajunsesem la măsura XL. Eu care purtam M-L. Deci medium spre large și ajunsesem la XL. Eram disperată! Acum nu trebuie să fiți supărate pe mine, doamnelor, cele care aveți forme rubensiene și poate purtați XL sau XXL, pentru mine a fost așa, o dramă. Am trecut așa la o măsură în câteva luni de zile”, a spus Dana Săvuică la Ego Life.

Invitat la emisiunea online pe care o moderează vedeta, medicul estetician a spus că înfometarea nu este niciodată o soluție pentru a slăbi.

„Să mănânci anumite alimente care au calorii puține, dar care sunt foarte bogate în nutrienți, în așa fel încât organismul va rămâne echilibrat. Un organism dezechilibrat de nutrienți nu va mai putea da niciodată jos, adică atunci când ne înfometăm sau mâncăm o dată pe zi ne-am dezechilibrat. Și spunem: păi de ce? Organismul încearcă din orice să își ia nutrienți. Atunci depune foarte ușor caloriile. Așa mâncând alimente de mai multe ori pe zi, dar cu calorii puține, având absolut toți nutrienții, suntem total echilibrați. Noi ajutăm organismul să slăbească mai repede”, a spus medicul Dana Mircioiu.

Ce dietă a ținut Dana Săvuică

„Este o dietă peste care am dat întâmplător. Un prieten de-al meu l-am văzut după două săptămâni și era jumate. Am spus: Dumnezeu, nu pot să cred, ce s-a întâmplat cu tine? Și mi-a spus: m-am întâlnit într-o benzinărie cu o cunoștință de a mea care stă în Suedia și mi-a zis cum am problema asta că nu pot să slăbesc, că noi avem o dietă minunată pe care o avem de 40 de ani. El a luat dieta și după ce am văzut rezultatul, am început să studiez dieta. Mi-am comandat-o și eu și am văzut că rezultatele sunt incredibile. Eu nu credeam în diete. Este făcută de doctorii care pregăteau pacienții pentru sleeve gastric pentru că aveau risc operator, aveau 100-120 de kilograme și aveau nevoie să slăbească rapid și sănătos, au creat această dietă pentru ei, în 1981. (…) Da, dezechilibrează, modifică secrețiile tuturor hormonilor, secrețiile de insulină și a altor parametri în care trebuie să stea organismul și atunci totul o ia la vale (n.r. – cum ne afectează stresul)”, a explicat medicul în ediția cu numărul 18 Ego Life.

