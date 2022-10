Înainte de a pleca în vacanță, în Maldive, Dana Săvuică a ținut o dietă strictă. Pentru a poza în costum de baie și a arăta impecabil, vedeta a făcut mari sacrificii. Dieta i-a fost recomandată de un specialist și constă în șase mese pe zi, potrivit CANCAN.

„La micul dejun am fulgi de ovăz, apoi beau niște shake-uri, care sunt din fructe de pădure, din mango, ciocolată.

De asemenea, pot să prepar omletă, pe care o pot îmbogăți cu legume, cu ceapă, cu ciuperci, mai puțin cu șuncă și cu carne, că trebuie să rămânem în niște limite”, a povestit Dana Săvuică în emisiunea „Vorbește lumea”, de la PRO TV.

După operația la coloană, Dana Săvuică nu a mai avut voie să meargă la sala de fitness, astfel că a găsit o alternativă pentru a face mișcare. Vedeta merge mult pe jos, astfel că reușește să se mențină.

Dieta cu care Dana Săvuică a slăbit

Vedeta a mărturisit că ajunsese să poarte mărimea XL la haine și a fost un șoc pentru ea. După ce a pierdut lupta cu kilogramele, Dana Săvuică a vrut să apeleze la medicul estetician pentru a-și recăpăta silueta, însă a fost refuzată.

„Este o dietă peste care am dat întâmplător. Un prieten de-al meu l-am văzut după două săptămâni și era jumate. Am spus: Dumnezeule, nu pot să cred, ce s-a întâmplat cu tine? Și mi-a spus: m-am întâlnit într-o benzinărie cu o cunoștință de-a mea care stă în Suedia și mi-a zis cum am problema asta că nu pot să slăbesc, că noi avem o dietă minunată pe care o avem de 40 de ani. El a luat dieta și după ce am văzut rezultatul, am început să studiez dieta. Mi-am comandat-o și eu și am văzut că rezultatele sunt incredibile. Eu nu credeam în diete. Este făcută de doctorii care pregăteau pacienții pentru sleeve gastric pentru că aveau risc operator, aveau 100-120 de kilograme și aveau nevoie să slăbească rapid și sănătos, au creat această dietă pentru ei, în 1981. (…) Da, dezechilibrează, modifică secrețiile tuturor hormonilor, secrețiile de insulină și a altor parametri în care trebuie să stea organismul și atunci totul o ia la vale (n.r. – cum ne afectează stresul)”, a explicat medicul în ediția cu numărul 18 Ego Life.

