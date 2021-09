Dieta drastică a Ioanei Năstase. S-a afișat într-o rochie mini la nunta Simonei Halep: „Fac foamea”

Într-o rochie foarte decoltată, scurtă, încălțată cu o pereche de pantofi Christian Louboutin și accesorizată cu o geantă Chanel, Ioana Năstase a făcut furori la nunta Simonei Halep de la Constanța, din 15 septembrie. Și-a pus silueta în evidență și a arătat cât a slăbit.

Ioana și Ilie Năstase la nunta Simonei Halep

Pentru click.ro, ea a dezvăluit că urmează câteodată o dietă drastică. „Fac foamea. Da, pentru că după o vârstă se cam depune tot. La 22 de ani, după ce am născut, într-o lună, de la 75 kg am ajuns la 59 de kilograme. De atunci am încercat să mă mențin. Pe la 43 de ani am facut ulcer perforat și am fost operată de urgență. Fac foamea în continuare, deși am antecedente. Dacă vă spun ce mănânc într-o zi, râdeți de muriți (n.r. râde în hohote).

Am meniul meu de foame, ca să zic așa. Dimineața beau un litru de apă și o cafea cu lapte. După-amiază mănânc ori mămăligă cu brânză și smântână, ori pește sau fructe de mare, ori o salată. Atât. Apoi, non-stop apă, seara un fruct și 4 masaje pe săptămână.”, a declarat ea.

Ioana a mai dezvăluit că are o singură masă pe zi, așadar nu recomandă nimănui dieta ei drastică.

„Nu vă spun să faceți ca mine, pentru că nu e bine! Nu fac sport, doar masaj, care mă ajuta foarte mult. Nu am operații, în afară de silicoane, nu pierd vremea pe la esteticieni și saloane de înfrumusetare, dar recunosc, nu mănânc cum trebuie”, a povestit pentru Click soția lui Ilie Năstase.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Foto: Facebook, Dumitru Angelescu

