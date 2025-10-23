Încă din adolescență, Ioana State s-a confruntat cu fluctuații de greutate: „Cel mai mult am avut 110. La 16 ani, apoi n-am mai atins acea bornă”, a spus Ioana în podcastul „Vorba lui Jorge”.

Când s-a întors din emisiunea „Asia Express”, unde a făcut echipă cu Mane Voicu, s-a confruntat din nou cu fluctuații de greutate.

„După ce m-am întors din Asia Express aveam 95 kg, apoi revenind la alimentația de acasă, mult mai diversificată decât ce ni se oferea acolo, am început să mă îngraș. Nu aveam frâna de mâna trasă. M-am întors acasă și am mâncat gogoșele, chestii…”, a mai spus ea.

Ambițioasă, în cinci luni și jumătate, Ioana a slăbit 17 kilograme, fără să facă sport, ci doar cu ajutorul alimentației. Ea a exclus zahărul, făinoasele, produsele cu gluten și alcoolul.

„De pe la final de aprilie, început de mai, am zis: «hai să o iau treptat. Să încerc să mănânc sănătos. Care sunt chestiile cele mai rele? Zahărul, făinoasele…». Mai auzisem și pe la prietene de gluten. Am început să evit și glutenul, neavând o intoleranță.

Știam că este responsabil de balonare. Am căutat să mănânc cât mai sănătos, (…). Oricum eu nu eram cu pâinea, cu alcoolul nu am avut niciodată o rutină în care să consum în fiecare weekend sau seara, nu îmi place… Am băut mai multă apă decât beam. Chiar și când îmi comandam de pe aplicațiile de delivery prânzul, mă gândeam «de ce să îmi iau pizza sau paste, mai bine îmi comand edamame cu somon»”, a spus ea, potrivit sursei citate.

Procesul nu a fost ușor, dar rezultatele se văd. „A fost un proces greoi. Am pierdut vreo 17 kilograme în cinci luni și jumătate, dar sănătos. Niciodată de când mă știu nu am slăbit atât de sănătos. Se simte cumva și la piele. E un rezultat de care sunt mulțumită prin prisma modului cum l-am obținut… Nu m-am înfometat. Procesul nu apare peste noapte”, a continuat ea.

