Dieta pe care Cornelia Rednic nu o recomandă nimănui. Artista a slăbit 33 de kilograme. „Mi-a căzut părul”

„Tot încercam să slăbesc și nu reușeam. La un moment dat am spus: «Gata, de acum trebuie să slăbesc!». Acum eu nu recomand nimănui să facă ce am făcut eu, adică sub nicio formă să slăbești 10 kilograme pe lună nu e bine. Acum nu sunt la dietă, mi-am schimbat modul de a mânca, stilul de viață.

Am un prieten care a slăbit peste 20 de kilograme și arată foarte bine, dar nici nu i-a căzut părul, nu i-a căzut fața, arată extraordinar de bine și mi-a spus că merge pe această metodă de fasting, adică post intermitent”, a spus Cornelia Rednic la Antena Stars, citat de Spynews.

„M-am hotărât să fac și eu. Începi regimul cu cina. La ce oră alegi să mănânci cina, poți să mănânci și la ora 20.00 dacă cumva ești în oraș sau ești nevoit să faci treaba asta și numeri 14 sau chiar 16 ore în care nu te atingi de absolut nimic.

Timp de o lună am slăbit încet vreo 5 kilograme, mi se pare extraordinar, fără să mă înfometez nici măcar o clipă”, a continuat ea.

„Acesta e motivul pentru care nu o recomand. În primul rând, mi-a căzut părul, pentru că știi că se fac tratamentele acestea la suprafața pielii capului, părul trebuie hrănit din interior și atâta vreme cât eu nu i-am dat suficientă hrană, mi-a căzut foarte mult păr.

Am făcut tratament de regenerare a părului aproape un an, și atât, în rest nu am mai avut altceva. În perioada asta am renunțat la dulce, am renunțat cu totul la zahărul alb”, a mai adăugat solista.





