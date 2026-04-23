Dieta secretă a Anamariei Ferentz. Cum se menține la 50 de ani: „La mine nu trebuie să aibă gust mâncarea”

Anamaria Ferentz demonstrează că vârsta este doar un număr. La 50 de ani, artista arată spectaculos, iar stilul său de viață sănătos pare să fie secretul din spatele formei sale de invidiat. Cu o alimentație echilibrată, mult sport și disciplină, vedeta reușește să se mențină într-o condiție fizică excelentă.

Fără zahăr și cu multă grijă pentru alimentație

Artista este vegetariană de mulți ani și evită complet zahărul, alegere care contribuie semnificativ la starea sa de bine și la aspectul fizic. Dieta ei este atent construită, bazată pe ingrediente naturale și combinații echilibrate.

„În general mănânc mâncăruri dietetice, sănătoase, fără pâine. Eu pregătesc de seară pentru dimineață într-un recipient: ovăz, semințe de chia, in, semințe de dovleac și de floarea soarelui, miez de nucă, căpșuni tăiate mărunt și lapte de ovăz sau de migdale făcut acasă, făcut de mine.

Pun puțin din fiecare într-un borcănel și peste noapte se umflă și se face foarte bună, este delicioasă. Asta mănânc dimineața, când apuc”, a spus Anamaria Ferentz pentru click.ro.

Ce mănâncă într-o zi obișnuită

Anamaria Ferentz preferă un mic dejun sănătos, care îi oferă energie pentru întreaga zi. Dacă nu are timp să mănânce dimineața, își mută masa către prânz, păstrând aceleași principii: alimente ușoare și hrănitoare.

La prânz, artista optează pentru salate și diverse combinații de legume, preparate simplu, dar atent alese. Acestea îi oferă nutrienții necesari fără a încărca organismul. Seara, meniul este cât se poate de lejer. Ferentz alege, de regulă, supe de legume sau preparate la abur ori la grătar, evitând complet prăjelile.

„La mine nu trebuie să aibă gust mâncarea, important este să știu că e sănătoasă. Eu nu pun multe condimente în mâncare. La prânz poți mânca salate și apoi trebuie în primul rând fibre, pe care le poți lua din tot felul de leguminoase, dar și din orez, quinoa, cuscus și proteină.

De obicei pun soia organică și fac tot felul de combinații cu tofu, mai folosesc cartofi dulci și întotdeauna murături sau varză murată. Fac combinații sănătoase de legume la cuptor.”

Pe lângă alimentație, sportul joacă un rol esențial în rutina artistei. Activitatea fizică constantă completează stilul său de viață și contribuie la menținerea tonusului și a energiei. Pe lângă grija pentru sănătate, Anamaria Ferentz se pregătește și pentru un moment important din viața sa personală: artista urmează să se căsătorească anul viitor în Statele Unite și, posibil, va organiza o ceremonie și în România.

