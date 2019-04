Din ce face bani Carmen Harra. A explicat tot despre veniturile ei

Carmen Harra s-a făcut remarcată în România ca artistă. Ulterior, vedeta a ales să se stabilească în America, acolo unde și-a schimbat cariera, oferind consultanță. De asemenea, vedeta a publicat numeroase cărți, care s-au tradus în mai multe limbi. La emisiunea „Răi da’ buni”, de la Antena Stars, Carmen Harra a explicat că își căștigă banii din consultantă și din drepturile de autor.

„În primul rând, eu fiind consilier în America, câştig între 400 şi 600 pe oră. Aveam oficiul meu pe cea mai scumpă stradă din New York, pe Fifth Avenue. Eu am lucrat peste 20 de ani la 800 Fifth Avenue. La mine venea Jennifer Lopez, veneau cei mai cunoscuţi oameni din lume. Făceam consiliere pentru cupluri”, a declarat Carmen Harra.

„Bani din drepturi de autor. Eu cum am publicat primele cărţi, am luat sute de mii de dolari pe drepturi de autor. Cărţile se plătesc, au mers foarte bine. Avansuri foarte multe de sute de mii de dolari. Prima mea carte s-a produs în 20 de limbi… Încă primesc bani”, a adăugat ea.

În cadrul aceleiași emisiuni, Carmen Harra a explicat că nu are nicio operație estetică. Și-a făcut doar o injecție cu botox, însă a mărturisit că regretă că a recurs la așa ceva.

„Eu nu am fost la nicio clinică. Să vină vreun doctor să vorbească, să spună care m-a văzut pe mine. Am fost o singură dată şi mi-am făcut o injecţie de botox şi m-a durut capul trei zile. Chiar în vene mi-a făcut-o. O regret”, a explicat Carmen Harra.

„Am vrut să-mi tai nasul, e adevărat asta. Acum 20 de ani în urmă, pentru că am un nas urât. Dar trăiesc cu el, pentru că am fugit din spital şi mi-a fost frică”, a încheiat ea.

