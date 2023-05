După mai mulți ani de tăcere, pentru că era căsătorit cu Deea, Dinu Maxer a hotărât acum să vorbească despre informațiile răspândite de redactorul-șef de atunci al publicației, Silviu Boerescu. Artistul a fost invitat în emisiunea Cristinei Șișcanu, „După faptă și răsplată” și a spus varianta lui.

Dinu Maxer și Nicoleta Luciu au avut o relație timp de 8 ani, iar când erau împreună, vedeta a pozat pentru Playboy. Solistul susține că Silviu Boerescu nu l-a primit atunci la ședința foto, iar pozele cu actrița nu au ieșit deloc bine.

„Mulți ar zice că din cauză că am acceptat să pozeze în Playboy (n.r. – s-au despărțit). Cred că e momentul să-i dau o replică lui Boerescu, care a scris în cartea lui și a avut ceva cu mine. Când a avut Nicoleta prima ședință foto (n.r. – în Playboy), odată ce eu mi-am dat acceptul la ședința foto, am vrut să iasă ceva mișto. Mi-a zis (Boerescu): «Nu, tu nu vii».

Nicoleta a fost extrem de stresată, prima ședință a fost varză. Aveau politica lor. Ce m-a deranjat este că Silviu Boerescu a spus că am fost atât de gelos, încât nu am lăsat-o. Exact invers. Eu mi-am dat acceptul, am vrut să iasă un editorial senzațional, eu nu m-am putut uita la editorialul ăla, eu știind cum e Nicoleta și cum a apărut. Efectiv nu mi-a plăcut. Îi făceam eu poze mai bune, în casă. Nu mi-a plăcut deloc… din cauză că a fost timorată ea… Plus că a fost o ședință foto «cu perdea», nu s-a arătat tot. Am fost acuzat pe nedrept de el și chiar mă deranjează lucrul ăsta, a furnizat niște date false, dar nu am apărut în presă pentru că eram căsătorit cu Deea și nu mi-am permis să vorbesc de cealaltă relație” a declarat Dinu Maxer, la emisiunea Cristinei Șișcanu.

Cântărețul spune că Nicoleta Luciu s-a simțit inconfortabil la ședința foto, astfel că fotografiile finale nu au fost deloc pe măsura așteptărilor. De asemenea, Dinu Maxer mărturisește că nu a fost niciodată gelos și a fost de acord ca fosta lui iubită să pozeze pentru Playboy.

„Au fost câțiva ani în care eu ca notorietate am fost peste Nicoleta”

Dinu Maxer susține că a ajutat-o pe Nicoleta Luciu să devină celebră. Artistul este de părere că succesul brunetei a fost atât de mare datorită trupei pe care el a fondat-o.

„Au fost câțiva ani, în care eu ca notorietate am fost peste Nicoleta. Până în 2000, ca imagine, am fost mult peste ea. În 99 a câștigat Miss România, ceea ce i-a adus un val de publicitate, dar nu îndeajuns cât s-o mențină. Iar eu în 2000 am gândit să-i fac o trupă muzicală și acela a fost secretul. Am făcut trupa Alize, am făcut un proiect, și aia a fost cheia ca ea să continue ascensiunea, și apoi a fost momentul când, după o discuție cu Teo Trandafir, a devenit asistenta ei”, a mai adăugat Dinu Maxer.

