De multe vreme circulau zvonuri cum că Dinu Maxer are o relație cu dansatoarea Magdalena Chihaia. În repetate rânduri au apărut împreună, însă declarau că sunt doar prieteni. Așa a început relația lor, prima dată ca prieteni, iar acum sunt iubiți.

Dinu Maxer: „Magdalena a avut grijă de sufletul meu foarte subtil”

„A început printr-o prietenie și ne-am cunoscut la un eveniment unde Dinu a venit împreună cu bunul nostru prieten comun, Florin Burescu, am făcut cunoștință. Eu nu știam că Florin vine cu Dinu, eu am fost fan Axxa toată adolescența. Eu nu am știu că el a văzut personajul meu de la «iUmor»”, a mărturisit, conform click.ro, Magdalena Chihaia, care e absolventă de actorie.

Dinu Maxer a completat: „Mi-a plăcut atât de mult încât până la 4 dimineața am vorbit în apartamentul ei nou și nu foarte mobilat, cu ea și Florin. După ceea s-au întâmplat câteva lucruri și trebuie să recunosc că eu am intrat pe nepregătite într-o altă relație, flacăra dintre noi s-a dat la minim…

După ce am ieșit eu din relația respectivă, Magdalena a avut grijă de sufletul meu foarte subtil, m-a luat și m-a invitat în lumea salsa, o lume nouă pentru mine, care m-a fascinat! Eu eram a doua oară lovit și nu am mai fost deschis unei relații și am intrat cu ochii închiși. Mi-a plăcut atmosfera, era ușor un Dirty dancing 2”.

Magdalena Chihaia: „Am preferat să fiu prietenă lui și să-l ajut sufletește, spiritual”

Abia în vacanța în Dubai în care au fost împreună cei doi s-au apropiat. „Mie mi-a plăcut de Dinu de la început de când ne-am cunoscut efectiv față în față, în schimb venind după un divorț eu știam că nu se poate deschide așa repede. L-am lăsat să își vindece rănile, am preferat să fiu prietenă lui și să-l ajut sufletește, spiritual. Și eu am divorțat acum 7 ani, știu ce înseamnă”, a mai mărturisit iubita lui Dinu Maxer.

„Scânteia s-a întâmplat în Dubai, unde noi am hotărât să mergem pentru zona salsa, pe care noi nu o văzusem niciodată, Magdalena fiind rezidentă acolo. Pe 11 iunie, în momentul în care ne-am dus în Dubai, mirajul Dubaiului ne-a făcut să ne vedem cu alți ochi”, i-au mai povestit cei doi lui Cristi Brancu.

Ulterior. Dinu Maxer a și lăudat-o pe Magdalena. „A fost un șoc pentru mine să cunosc o femeie care este oglinda mea ca și caracter. Nu numai că nu fumează nici nu suportă, este totul un consens care m-a speriat”. La finalul apariției, cei doi au dansat pasional împreună.

În primăvară, Dinu Maxer și Deea au divorțat, deși au doi copii împreună. Și ea și-a refăcut viața, are o relație cu Robert Drilea. „Da, sunt îndrăgostită! Da, sunt într-o relație! Da, îmi asum! Sper să ne țină, avem două case acum, adică el stă la mine și eu la el. Și nu, nu este prea repede, pentru că divorțul de fostul meu soț nu a fost în momentul în care v-am anunțat, detașamentul nostru sentimental a fost de foarte mult timp.

Pe Robert l-am cunoscut înainte de Paște, după divorț, prin niște prieteni. Robert nu știa cine e Deea Maxer. Robert a cunoscut-o pe Andreea de la zero. Nu știa absolut nimic despre mine…”, povestea ea la PRO TV.

