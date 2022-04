Bogdan Vlădău călătorește des în ultima perioadă, el este ghid pentru anumite grupuri de români care merg în diferite zone din străinătate. În urmă cu câteva săptămâni, el s-a îmbarcat în avion, cu destinația Bali. Peste doar o săptămână și soția Gina Chirilă și Katia, fiica lor, aveau să îl urmeze.

Acesta a fost nevoit însă să coboare de urgență din avion, fiica lor nu avea cum să călătorească, târziu și-au dat seama că nu are pașaport. Invitați în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, ei au vorbit despre această întâmplare deloc fericită și despre discuțiile pe care le-au avut în relație.

Prezentatorul a întrebat-o pe Gina de cât timp sunt împreună, iar apoi Bogdan Vlădău a luat cuvântul și a început să povestească ce au pățit.

„Suntem împreună de 10 ani, nu? Eu ar trebui să știu”, a spus ea, după care Vlădău a continuat. „A fost o situație. Trebuia să plec eu mai devreme un pic, cu o săptămână, trebuia să plec în Bali și urma ca Gina să vină cu Katia (n.r. – fiica lor) peste o săptămână sau zece zile. Și m-am îmbarcat în avion, eram pe punct de plecare, eram în avion cu centura pusă și mi-a zis că și cea mică are nevoie de pașaport. Noi eram ferm convinși că un copil așa de mic nu are nevoie de pașaport.

Katia face doi ani pe 25 mai. Și a trebuit să mă dau jos din avion pentru că la noi nu poate să facă pașaport copilului un singur părinte, trebuie să fie ambii părinți și la depunerea actelor și apoi. Le-am zis tuturor din avion să stea, să mă dau jos.

Recomandări Protest la Moscova față de masacrul din Bucha: un ostatic civil mort cu mâinile legate a apărut în patru locuri faimoase din capitala Rusiei

Am fost întrebat de vreo 3 sau 4 ori dacă vreau să mă dau jos, dacă sunt sigur. Am zis că sunt foarte sigur în situația în care sunt”, a explicat el.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Gina Chirilă a recunoscut că la început nu a tratat situația cu calm, s-a enervat și nu i-a mai vorbit soțului. „Am fost un pic acidă, nu am mai vorbit deloc. Am fost impulsivă, după care nu am mai vorbit nimic. Nici nu mi-a spus că se întoarce acasă. A sunat la ușă, eu credeam că e deja în Doha. Când m-am uitat pe vizor și l-am văzut, chiar nu mi-a venit să cred. După am lăsat nervii deoparte”, a spus ea.

Bogdan Vlădău nu s-a ferit și a recunoscut că acum câțiva ani ea avea motive să fie geloasă, însă acum, nu. Totodată, în glumă, a declarat că nu e ușoară viața alături de Gina Chirilă.

„Cum crezi tu că e cu o femeie care e și moldoveancă, și Leoaică? E într-un fel anume, nu te plictisești niciodată, viața ta nu e monotonă niciodată. Îmi condimentează viața în fiecare zi. Chiar și când nu trebuie. (…) Ea nu e geloasă, nu e puțin geloasă. Nu mai are motive în ultimii ani să fie geloasă. Când eram eu mai tânăr și mai zăpăcit da, erau motive”, a mărturisit el în direct la PRO TV.

În final, cei doi s-au împăcat, i-au făcut pașaport micuței și pot călători liniștiți. În luna mai au planificat o vacanță de familie.

În aceeași emisiune Bogdan Vlădău a dezvăluit că nu va petrece Paștele în familie, pleacă cu un grup, este ghid turistic în străinătate.

GSP.RO Strigătul unei legende: „Nu că m-a uitat, m-a aruncat!” Soția acuză: „Habar n-aveau că mai trăiește, credeau că e o glumă”

Playtech.ro BREAKING: Volodimir Zelenski, decizie finală privind modul în care poate opri războiul din Ucraina: „Cred că nu avem altă opțiune”

Observatornews.ro Soldaţii ruşi, filmaţi în timp ce se prefac că deminează o zonă din Ucraina. Detaliul amuzant care i-a dat de gol

HOROSCOP Horoscop 5 aprilie 2022. Gemenii încearcă, cu vorbe multe, să acopere lipsa unor rezultate sau lipsa unor cunoștințe

Știrileprotv.ro Cine este Mariana, femeia care ar fi fost ucisă de fostul ei soț, după ce ar fi produs intenționat un accident

Orangesport.ro Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

PUBLICITATE ASUS Zenbook 14X OLED (UX5401): versatil, ajunge oriunde