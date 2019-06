Virgil Ogășanu a fost interesat de mic de distracția pe baltă, la pescuit. Deși anii au trecut, în timpul liber, celebrul actor a preferat de multe ori să se recreeze la o sesiune de prins pește, mai ales că obișnuia să fie în compania apropiaților și atunci voia bună și râsul erau la putere.

Pe vremea când locuia la Snagov, el mergea mai des la pescuit. În exclusivitate pentru Libertatea, Virgil Ogășanu ne-a povestit cum a scăpat de o amendă usturătoare, deși apăsase pedala de accelerație ca să ajungă mai repede pe baltă.

Virgil Ogășanu nu prea a avut noroc la pescuit

„Înainte pescuiam fiind la Snagov, pescuiesc de când eram mic și mă duceam la pescuit, era pasiunea mea, dar la Snagov aveam lac, pontonul meu, aveam barcă și eram acolo și pescuiam. Am mers cu colegi, am mers cu Albulescu, cu Aurel Cioranu, cu Marin Moraru, toți mergeam la pescuit.

În dimineața cu pricina am stabilit la telefon să plecăm la ora 5, trebuia să mergem cu mașina lui Aurel Cioranu, ca să fim la 6 fără un sfert pe baltă să dăm drumul la pescuit. Ăsta venea și ne lua de acasă și primesc seara telefon de la radio să vin a doua zi dimineață la ora 8, pentru că nu puteau da pe post piesa pentru că se stricase ceva și trebuia refăcut. I-am anunțat să meargă la pescuit. Am terminat pe la 9 și ceva, am urcat în mașină, dă-i drumul să ajung și eu repede. Și pe la Voluntari era un radar, pe atunci erau radare pe picioare, era un trepied, și m-a oprit la un borcan, cum era atunci, m-a tras pe dreapta, acolo era un căpitan care era la birou.

«Unde vă grăbiți așa, tovarășe conducător?» . «La pescuit» «La pescuit? La ora 10 la pescuit? Plecați imediat!». Uite, domne, norocul pescarilor! Ăla a rămas blocat în fața mea.

Și mă duceam cu ei și pescuiam și atunci când nu prindeam nimic ne duceam la Obor și luam pește”, a declarat, pentru Libertatea, Virgil Ogășanu.

Altă dată a cumpărat peștele prins de un copil

Maestrul ne-a relatat o altă întâmplare amuzantă tot despre pasiunea sa.

„Aveam unelte de pescuit, fusesem prin America și luasem lansete, aveam nylon special și ne-am dus la Strachina la o baltă și-am dat, un pește nu a venit! Dar, în schimb, a venit un copil cu un nylon pe o sticlă așa, a aruncat și 6 crapi a luat, i-am cumpărat crapii”, ne-a spus Ogășanu, recunoscând că norocul la pește era slab…

Foto: Vlad Chirea

Citește și:

România, o țară plină de „speciali”. Lista celor scutiți de taxe și impozite

Citește mai multe despre pasiune și pescuit pe Libertatea.