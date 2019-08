A mai rămas foarte puțin până când DJ Wanda va deveni, în acte, doamna Katavich. Și pentru că a început deja numărătoarea inversă până la mult așteptata nuntă, atât Wanda, cât și Karl, au hotărât să își petreacă în moduri de neuitat ultimele zile de burlăcie.

DJ Wanda a avut parte de o petrecere a burlăcițelor cu stil. Vedeta a plecat, împreună cu cele mai bune prietene, în Barcelona, acolo unde au petrecut câteva zile de vis. S-au cazat într-unul dintre cele mai faimoase hoteluri din oraș cu piscina pe acoperiș.

„Au fost câteva zile minunate petrecute în compania prietenelor mele dragi. Ne-am distrat ca fetele. Am stat la soare și am făcut baie în piscina hotelului, am savurat cocktail-uri delicioase și am râs mult. În restul timpului, ne-am răsfățat cu ședințe de shopping și SPA. Nu cred că aș fi putut avea o petrecere a burlăcițelor mai reușită”, a declarat DJ Wanda.

Cât despre logodnicul ei, Karl Katavich, el a avut parte de o experiență ceva mai… masculină. A plecat în Elveția alături de cei mai apropiați prieteni, precum omul de afaceri Avi Lasarow, dar și de fratele său mai mic venit tocmai din Australia.

Aceștia i-au făcut o mulțime de surprize viitorului mire și chiar de la aeroport, l-au îmbrăcat în Elvis Presley. Petrecerea burlacilor nu s-a lăsat cu cluburi de noapte și aburi de alcool, ci cu sesiuni de hiking în Alpii Elvețieni. Nunta Wandei cu Karl, cel cu care s-a logodit în primăvara acestui an, se anunță a fi cel mai extravagant eveniment de acest tip din showbiz-ul românesc, un eveniment plin de momente și apariții inedite.

Având tematica RocknRoyal, evenimentul va consta în două petreceri distincte: o recepție elegantă, în stil Royal, la un hotel exclusivit din Londra, și o petrecere, în stil Rock, într-un pub celebru din Londra.

