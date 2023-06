„Deja cred că ne-am obișnuit și ne amuzăm de acest subiect. Nici nu știu câți ani au trecut de când s-a deschis acest subiect, probabil mulți.

Nu mai avem nicio treabă. Augustin are deja o familie, dar oamenii Batman! Am stat la un moment dat și am făcut o analiză. Au luat fata bună și cuminte și băiatul rău. Au văzut acolo ceva și le-a plăcut ideea în sine. Pe această idee au mers tot timpul”, a spus Doinița pentru Ego.

Doinița mărturisește că îi place să joace alături de Augustin Viziru, mai ales că îi poate vorbi despre orice subiect.

„El mai mult de la mine, nu eu de la el. (râde) Bine, recunosc, am și eu de învățat de la el. Mie îmi place să joc cu Augustin. Îmi place să joc pentru că, fiind prieteni atât de buni, îmi permit să îi spun orice vreau să îi spun sau să îi cer orice vreau să îi cer.

Este foarte important cum tratezi relația într-o scenă. Atunci, mie dacă nu îmi place ce îmi dă, nu este ca și cum lucrez cu un om străin și nu pot să îi spun anumite lucruri. Pot să îi spun: “Eu văd scena așa! Încearcă și cum zic eu!”.

Și el poate să îmi zică la fel, căci mi-a mai zis. Avem această lejeritate. În plus, se simte că este ceva care ne ajută să lucrăm. El se uită la mine, eu la el, astfel că știm niște lucruri, mergem mai departe cu povestea”, a mai adăugat Doinița.

Doinița a vorbit despre plecarea din România

Doinița Oancea, în vârstă de 40 de ani, este una dintre cele mai îndrăgite actrițe de pe micul ecran.

Vedeta a făcut dezvăluiri neașteptate, în cadrul unui interviu acordat recent. Doinița vrea să se mute pentru o perioadă în America, însă nu poate face asta încă.

„Aș fi vrut să plec în America. Aș fi vrut să stau o perioadă mai lungă. Luni de zile, dar nu am făcut asta. Mă bate gândul până la urmă să plec măcar să vizitez.

Nu știu de ce, cred eu că mi-ar plăcea foarte mult. Dacă nu erau părinții mei, aș fi plecat. Știu cât de mult înseamnă pentru mama să mă știe în preajmă. Și distanța este mare”, a declarat Doinița Oancea la Antena Stars, potrivit Spynews.

