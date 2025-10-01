Vestea a fost confirmată de partenerul său, regizorul și fotograful Phil Griffin, printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare. „Ieri-seară, după o luptă curajoasă cu cancerul, Paul Roberts s-a stins liniștit, acasă, înconjurat de familie. Plecarea lui, asemenea vieții, a fost plină de grație. Odihnească-se în pace”, se arată în mesajul de familie.

Omul din spatele coregrafiilor One Direction

Paul Roberts a fost unul dintre cei mai apreciați coregrafi din industria muzicală britanică. El avea o carieră de peste 25 de ani. În „familia” One Direction, el era mai mult decât un colaborator: era parte din echipă! Paul Roberts a creat coregrafii pentru videoclipurile „Best Song Ever” și „Kiss You”, două dintre cele mai vizionate și iubite materiale video ale trupei.

După despărțirea One Direction, Paul Roberts a continuat să colaboreze cu Harry Styles, semnând coregrafia pentru videoclipul „Treat People With Kindness”, în care artistul dansează într-un duet spectaculos cu actrița Phoebe Waller-Bridge.

CV-ul său include colaborări cu artiști consacrați precum Spice Girls, Emma Bunton, Craig David, Sophie Ellis-Bextor, dar și nume internaționale ca Ed Sheeran, Katy Perry sau Paul McCartney. Contribuțiile sale au marcat spectacole live, videoclipuri și campanii artistice care au rămas memorabile pentru public.

Omagii pentru Paul Roberts

La scurt timp după anunț, numeroase vedete i-au adus un ultim omagiu lui Paul Roberts. „Inima mea este frântă. Să fiu în compania lui Paul Roberts era locul meu fericit. Trimit dragoste către tine, Phil, și către toată familia”, a spus Emma Bunton, iar Sophie Ellis-Bextor l-a descris drept „un om cald, dulce, atent și plin de energie”.

Kimberley Walsh, fostă membră a trupei Girls Aloud, a transmis și ea condoleanțe, iar artista La Voix a spus că Paul Roberts „a fost o energie fabuloasă, un om deosebit de talentat”.

Din partea fanilor, mesajele au fost la fel de emoționante, mulți amintindu-și de energia lui și de rolul discret, dar fundamental, pe care l-a avut în succesul One Direction. „Sper să dansezi acolo sus împreună cu Liam”, a scris un fan. „Vezi ce face și Liam acolo. Odihnește-te în pace, Paul”, a transmis altcineva.

Pierdere grea pentru lumea muzicală

Moartea lui Paul Roberts vine la doar un an după tragedia care a zguduit trupa, când Liam Payne și-a pierdut viața în octombrie 2024, după o cădere accidentală de la balconul unui hotel din Buenos Aires. Dispariția sa a lăsat un gol uriaș în rândul fanilor și al colegilor de trupă.

Acum, plecarea lui Paul Roberts reînvie durerea și îi apropie din nou pe cei care formează „familia” One Direction: un cerc de artiști, colaboratori și fani care și-au clădit legături puternice de-a lungul anilor.

Până în acest moment, niciunul dintre membrii trupei, Louis Tomlinson, Harry Styles, Niall Horan sau Zayn Malik, nu a comentat public vestea morții coregrafului.

