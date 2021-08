„Ultimul an a fost unul nebunesc. Am reușit să-mi termin albumul, care o să apară pe 10 septembrie, așa că ziua în care o să am show-ul la București o să fie și ziua în care îmi voi lansa albumul.

O să fie cu adevărat special pentru mine, mai ales că o să sărbătoresc asta împreună cu voi. Aveți grijă unul de celălalt, fiți sănătoși și abia aștept să ne vedem foarte curând la SAGA Festival, pentru a celebra viața din nou”, a spus Don Diablo.

SAGA Festival va avea loc pe 10, 11 și 12 septembrie, la Romaero. Publicul se va bucura de o serie de experiențe fantastice și de un concept unic în România, transmit organizatorii într-un comunicat oficial.

Acces la SAGA Festival

Peste 100 de artiști internaționali și locali pregătesc show-uri speciale pentru SAGA și așteaptă cu nerăbdare să se revadă cu publicul și să-i simtă energia. Pentru a putea avea acces în festival, publicul va trebui să prezinte la intrare una dintre opțiunile de mai jos:

-un certificat digital de vaccinare

-un test PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore

-un test antigen negativ, nu mai vechi de 48 de ore

-un certificat de imunizare pentru cei ce au trecut prin boală, nu mai vechi de 6 luni.

