De Livia Lixandru,

„Bă tată, știi clar că ți s-a înfăptuit o maradonna în momentul în care cineva te sună din Domnești, cu tractorul pe câmp, spunând că ți-a luat portofelul în lamele tractorului.

Și că ai întreg buletinul, certificatul de naștere și permisul de conducere! Și eu îl iubesc pe acest domn și abia aștept să ajung în Domnești să îi dau o mare cinste. Și hoțule, să moară Jaxana, l-ai aruncat în boscheți.

Știam eu că nu l-am pierdut, că nu pierd eu portofelul. Dar l-am găsit”, a mărturisit Dorian Popa pe Instagram.

Dorian Popa s-a mutat în casă de 300.000 de euro

Dorian Popa s-a mutat recent în casă nouă. Artistul a investit o avere în spațiul de 400 mp, însă totul a ieșit așa cum a vrut. „Hai că vă zic o informaţie super fresh. Pentru că e interesant şi pentru cei care ascultă.

Datorită faptului că am reuşit să mă ajut foarte mult de YouTube, am băgat vreo 170.000 de euro, dar sunt contravaloarea a vreo 220.000 de euro, adică am reuşit să am discounturi, oferte, colaborări de vreo 50.000-60.000 de euro până acum.

Casa are 400 de metri pătraţi, piscină şi foişor şi 600 de metri pătraţi are terenul. Sunt investiţii colosale la o casă, iar de când construiesc îmi dau seama de ce spuneau oamenii: E greu să faci o casă!”, a declarat Dorian la Pro FM, potrivit Cancan.

