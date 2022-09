Dorian Popa, confesiuni-surpriză: „Am muncit și-n bancă, visam să devin bancher”. Mama lui îi spunea „Somalia”, a explicat de ce

Dorian Popa este de toate, cântăreț, actor, influencer, youtuber. Bărbatul de 34 de ani nu are stare nici atunci când este invitat în cadrul unei emisiuni, fie ea și podcast, așa cum s-a întâmplat cu ocazia interviului acordat lui Damian Drăghici.

Constănțeanul este unul dintre cei mai urmăriți români pe Instagram – 2,4 milioane de urmăritori, respectiv pe Facebook – 1 milion de urmăritori. Orice postare a sa strânge zeci de mii de like-uri. Dorian Popa se recomandă ca fiind un workaholic, „bate fierul cât e cald”, cum îi place să spună.

„Fac mult sport, mă curăță”

Dorian Popa

În podcastul lui Damian Drăghici, Dorian Popa a vorbit despre el însuși, a făcut și câteva dezvăluiri, a mărturisit că nu are timp să-și ia o vacanță, întrucât este ocupat cu afacerea din imobiliare. Totuși, dacă nu-și permite luxul unei concediu, în afara postărilor colorate și exuberante din mediul online, constănțeanul a mărturisit că acordă o mare atenție odihnei!

Recomandări Video incredibil la televiziunea rusă: în fața înfrângerilor din nord-estul Ucrainei, mai mulți invitați contestă războiul. „Nu o să câștigăm niciodată!”

„Caut să dorm în fiecare noapte cel puțin 7 ore, dar norma la mine e de 8 ore. Caut linia de mijloc, așa am învățat de la oamenii sus-puși în viață. Fac mult sport, mă curăță. În rest, pasiune, pasiune, pasiune! Lucrul făcut fără suflet nu e niciodată elitist. Nu prea iau pauză, bate fierul cât e cald! Sunt atâtea zicale de la oameni reușiți în viață, să nu te oprești, am grijă ca fizic și psihic să nu mă uzez. Mie asta-mi place să fac”, a mărturisit artistul.

Ce porecle a avut

Cu un fizic impresionant, el însuși mărturisind că bodybuildingul este ca o religie pentru el, Dorian Popa a povestit că nu întotdeauna a fost așa. Din contră. „Mama îmi spunea «Somalia». Vă dați seama?! Complexul de greutate, de fizic, l-am rezolvat cu sport. Fac mereu sală singur. Acum, pot eu să-l învăț pe instructor. Am avut și complexul capului deformat, îmi mai ziceau în școală «E.T.» Și-am avut și complexul nasului mare”, a punctat Dorian Popa.

„Șocul a fost să port costum”

Un nume în entertainmentul românesc, cu gândul să reușească și afară, Dorian i-a povestit lui Damian Drăghici ce visa să devină copil fiind. „Voiam să fiu pilot de avioane militare. Când am crescut, visam să devin bancher. D-aia am dat la contabilitate-informatică. Am muncit și-n bancă, șocul cel mare a fost când a trebuit să port costum. Am lucrat ceva pe acolo, dar nu mi-a plăcut”, a spus artistul.

Recomandări „Rusia a pierdut deja, restul este doar o chestiune de timp”. Ce urmează după succesul ofensivei ucrainene din Harkov?

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Știu lucruri care ar putea ruina vreo 50 de familii”. Dezvăluiri șocante, după ce fostul soț a acuzat-o de infidelitate

Playtech.ro ȘOC! Simona, SCANDAL cu Stere Halep din cauza lui Toni Iuruc! ULUITOR ce s-a întâmplat

Observatornews.ro Cum a reuşit o comună din România să devină independentă energetic și să reducă drastic facturile. "Cheltuiam până şi 200.000 de lei pe an pentru a cumpăra lemne"

Știrileprotv.ro Mărturisiri cutremurătoare. Bia Khalifa, detalii șocante despre abuzul suferit în copilărie din partea tatălui ei

FANATIK.RO Singurele 3 zodii care vor încheia anul în forță. Le așteaptă vremuri bune cât de curând

Orangesport.ro Simona Halep, în conflict cu părinţii ei din cauza lui Toni Iuruc. Ce i-au reproşat aceştia. EXCLUSIV

HOROSCOP Horoscop 13 septembrie 2022. Săgetătorii pot trăi cu impresia că anumite persoane îi desconsideră și să refuze interacțiunile cu acestea

PUBLICITATE Statistici îngrijorătoare despre RMN, CT și alte proceduri de imagistică, în România