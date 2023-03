Dorian Popa își extinde afacerile imobiliare. Ce vrea să construiască, după cartierul de vile: „Ne gândim pentru viitor”

În urmă cu mai bine de un an de zile, Dorian Popa a demarat un proiect grandios, de care s-a declarat tare mândru și încântat. În Domnești, o localitate lângă București, cântărețul a cumpărat teren și a construit un cartier de șase vile.

Pe primele aproape le-a finalizat și chiar le-a și vândut cu aproximativ 200.000 de euro fiecare. Acum a început construcția următoarelor șase. Pe lângă acest proiect important, Dorian Popa își dorește să inveastească și mai mult în imobiliare, vrea să construiască blocuri în București.

„Ne gândim, pe viitor, și la un cartier de bloculețe Hâtz Residence”

„Am luat un număr de pe Prelungirea Ghencea, de la un teren de 10.000 mp. Sunt curios cât e m² și, dacă tot suntem în vlog, să aflăm și noi cu voi, și voi cu noi”, a anunțat în cel mai recent vlog. Ulterior, Dorian Popa a sunat pentru un teren în București, pentru a afla prețul.

„Alo, sărut mâna! Aveți numărul pe un anunț cu un teren de vânzare 10.000 m² pe Prelungirea Ghencea. Ce preț are m², evident, la toată suprafața. 2 milioane jumătate. Bine, mulțumesc!”, a vorbit artistul.

„Trebuie să recunosc că ieri, când vorbeam în mașină de teren, am zis că e 230 m², deci am fost pe aproape. Eu zic că la ce se întâmplă în ziua de azi pe piață, dacă te duci cu 2 milioane deja discuți bine, unii dintre noi, mai afaceriști decât mine, ar spune chiar 1 milion jumătate.

În fine, ne gândim, pe viitor și la un cartier de bloculețe Hâtz Residence, de ce nu? Așa trebuie să tatonăm, încă de când pare un vis irealizabil.”, a spus Dorian Popa în vlogul său, conform spynews.ro.

Dorian Popa, despre vilele pe care le construiește

Luni de zile a stat pe șantier pentru a se asigura că totul iese așa cum trebuie la proiectul său. Dorian Popa a dezvăluit acum câteva luni cât costă să cumperi o casă construită de el. Valoarea unui astfel de imobil ajunge, în prezent, la 200.000 de euro.

„Casele valorează 200.000 de euro la momentul actual, dar am spus și pe YouTube că în cazul în care euro continuă această cădere istorică, este posibil ca dorința mea să fie aceea ca ale mele imobile să rămână la suma de 1 milion de RON, valoarea a 200.000 de euro atunci când le-am calculat eu la preț business wise”, a spus Dorian Popa pentru Spynews.ro.

Casele vin complet echipate, iar cei care se vor muta acolo nu vor mai avea grija electrocasnicelor. Dorian Popa nu se gândește prea mult la profit, ci mai mult este încântat de realizarea sa. Cântărețul a recunoscut că a avut unele campanii de publicitate cu anumite firme de construcții, astfel că a reușit să economisească niște bani.

„Ele sunt complet echipate, nu înseamnă porumbei și perle „a la dezvoltatorii clasici”. Nu! Sunt complet echipate în sensul că ai mei clienți vor primi televizoare, mașini de spălat, bucătării complet echipate.

Am cei mai tari colaboratori în materie de mobilier și materiale de construcții, motiv pentru care colaborarea mea fiind alături de ei și pe tip de promo am reușit să obțin niște prețuri cu care nu am dorit să-mi maximizez profitul, ci să ofer clienților mei o calitate la un preț cât mai mic posibil. Eu zic că profitul poate să vină în timp, nu trebuie să fim lacomi”, a mai zis Dorian Popa.

