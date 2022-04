În ediția de vineri, 15 aprilie, Ana Baniciu a fost prezentă în platoul emisiunii „La Măruță”, unde a acceptat provocarea de a participa la jocul „Sosurile iuți”. Artista a primit mai multe întrebări, scrise pe niște bilețele, iar răspunsul trebuia să-l spună cu voce tare. Dacă nu voia ca cei de acasă să afle care este întrebarea, ea era nevoită să mănânce iute.

Una dintre provocările primite de fiica lui Mircea Baniciu a fost: „Spune trei nume de bărbați din showbiz-ul românesc, care ți-au făcut avansuri”. Ana Baniciu a stat puțin să se gândească, pentru că a menționat că au fost mai mulți. Andrei Niculae de la Virgin Radio, Dorian Popa și Smiley sunt cei care au plăcut-o pe artistă.

„Mai sunt și căsătoriți unii dintre ei. Mă gândesc pe cine să zic… Dacă am telefonul poate putem să vedem. Poate mi s-a și părut. Nu vrei să punem lumea pe jar? Sunt mulți! O să zic trei nume, care sunt și prieteni de-ai mei. Unul ar fi Niculae de la Virgin Radio, dar a fost o caternică. Pot să spun și Dorian Popa, pentru că acum și el e prietenul meu bun. Eu nu mă uit în stânga și în dreapta. Al treilea… Smiley, pune-l și pe el atunci. Sunt cu inelul pe deget, pe cine mai interesează. (…) Asta cu ți-au făcut avansuri nu o înțeleg. M-au plăcut oamenii, au dat și ei un mesaj, atât”, a spus Ana Baniciu la PRO TV.

Ana Baniciu se căsătorește cu Edy Kovacs

Ana Baniciu formează un cuplu cu Edy Kovacs de aproximativ doi ani. În luna septembrie a anului trecut, Ana Baniciu a primit inelul de la iubit. Se știe că relația lor a început într-un mod neașteptat. El a avut grijă de ea când s-a infectat cu COVID-19 și de atunci sunt de nedespărțit.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Stabilim și nuntă pentru la anul, nu am găsit locația. Facem în București, nu facem la restaurantele lui. Facem și noi altceva. La București nu are încă. Are la Eforie două, cele mai frumoase, cele mai cele. Avem și casă acolo”, a declarat recent Ana Baniciu.

GSP.RO Un străin venit să lucreze în România, șocat când a ajuns la Piatra Neamț. Ce a văzut:"Am stat vreo două săptămâni în casă"

Playtech.ro ȘOC! Liviu Dragnea a uitat-o definitiv pe Irina Tănase! Va SUFERI rău de tot, cu ce femeie a apărut în public!

Observatornews.ro Cine ar fi rusoaica care i-a permis soţului său militar să violeze ucrainence atâta timp cât se protejează şi nu îi spune nimic

HOROSCOP Horoscop 16 aprilie 2022. Scorpionii mai bine fac efortul de a-și păstra calmul decât să fie nevoiți să repare relații stricate

Știrileprotv.ro Țara din Europa în care mii de oameni au ieșit în stradă în sprijinul Rusiei şi împotriva NATO. VIDEO

Orangesport.ro Revolta oligarhilor! Cunoscutul lui Putin anunţă data la care va fi dat jos preşedintele Rusiei. Cât de aproape e momentul istoric

PUBLICITATE Emimona, afacerea cu textile de casă pornită și condusă în familie, într-o casă transilvăneană