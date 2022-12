Dorian Popa îl ia peste tot pe Cheluțu, câinele său. Fiind un mare iubitor de animale, artistul caută mereu locuri în care îi este permis să intre cu patrupedul său. De data aceasta, el a avut parte de o situație neplăcută într-un restaurant din Turda, unde nu i s-a permis să intre cu Cheluțu. Deranjat de situația în care a fost pus, Dorian Popa a povestit pe Instagram cele întâmplate.

„Băi, fraților, am început ziua asta atât de încântat, cât de frumos e pe la salină, pe aici prin Turda. Ne-a fost recomandat să mâncăm la (…) lângă salină. Bă, și nici n-am intrat bine că vine o doamnă care, e drept, după doar «bună ziua» – nu vreau să mint, a zis «bună ziua», dar atât – direct «la noi nu este voie cu animale înăuntru». Bă, fraților, nu îmi place să fac story-uri din astea, știți că nu vedeți la mine story-uri din astea, dar când aud de oameni cărora nu le plac animalele…. Și am spus în felul următor «La mulți ani, doamnă! La mulți ani, România!» și am plecat, evident. Bă, ce suflet să ai să dai afară un animăluț din restaurant?! Chiar dacă e mic Cheluțu și dacă era un câine mai mare, cum să-l dai afară?! România, trezește-te!”, a transmis Dorian Popa, pe InstaStories.

Dorian Popa câștigă 40.000 de euro pe lună

Invitat acum mai bine de un an în podcastul lui Cătălin Măruţă, interpretul a făcut dezvăluiri neașteptate despre veniturile sale lunare. „Sunt shaorma cu de toate. Sunt actor, cântăreţ şi vlogger. Dar cel mai bine mă simt pe YouTube, acolo sunt în elementul meu. Îmi place şi la concerte, le duc lipsa. Dar YouTube-ul e viaţa mea.

Trebuie să fiu cât mai natural, mai real. Câştig în jur de 40.000 de euro pe lună, acum în pandemie: 10.000-15.000 de pe Instagram şi în jur de 20.000-25.000 de euro de pe YouTube”, a mărturisit Dorian.

