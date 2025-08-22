După 11 ani de relație, pe care și-au testat-o la Insula Iubirii 2025, Maria și Marius Avram continuă să formeze un cuplu sau cel puțin așa dau de înțeles. De curând, cei doi au mers împreună la o clinică estetică, unde amândoi și-au făcut diferite intervenții.

Maria și Marius Avram, intervenții estetice după Insula Iubirii 2025

„Marius a optat pentru intervenția de ștergere riduri cu botox”, se arată într-un clip video publicat pe TikTok, unde Marius e supus intervenției estetice.

Mai târziu, pe același scaun, stă și Maria Avram. „Știai că șanturile nazolabiale pot oferi un aspect obosit și trist? Maria a optat pentru un mic refresh cu acid hialuronic”, e mesajul clinicii despre intervenția ei. Fanii i-au deconspirat pe cei doi și au dezvăluit că au fost împreună la clinică.

„Se aude și Marius, și-a făcut și el la fel intervenția asta, deci sunt încă împreună”, a comentat cineva pe TikTok.

„Presupun că pe fundal sunt Cătălin și Marius. Au rămas în trei”, a glumit alt fan.

Când e finala Insula Iubirii 2025

Sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii” se apropie de final, captivând publicul cu povestea a cinci cupluri supuse tentațiilor în Thailanda. Ultimele trei episoade vor fi difuzate în zilele de 1, 2 și 3 septembrie, dezvăluind care dintre concurenți vor părăsi emisiunea împreună și care nu au trecut testul fidelității.

Sezonul actual al emisiunii cuprinde 21 de ediții. Telespectatorii vor afla deznodământul acestei experiențe intense în primele zile ale lunii septembrie. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Ella Vișan și Andrei Lemnaru, Maria și Marius Avram, Ionela Coșa și George, Cristian Pungă și Francesca și Marian Grozavu și Bianca Dan.

Ulterior, Antena 1 a pregătit o surpriză pentru fani imediat după încheierea Insula Iubirii 2025. Începând cu 7 septembrie, la ora 20.00, Antena 1 va difuza noul sezon al emisiunii „Asia Express – Drumul Eroilor”. Show-ul va fi transmis în patru seri consecutive – duminică, luni, marți și miercuri.

