Sute de case schimbate, de familii întâlnite, de eroi necunoscuți care au impresionat prin tăria cu care au depășit orice provocare a vieții, de lacrimi transformate în zâmbete… toate fac parte din capitolele scrise deja în povestea emisiunii „Visuri la cheie”.

Detalii despre sezonul 10 „Visuri la cheie”

Odată cu venirea primăverii, vestea mult-așteptată este aici: au început înscrierile pentru cel de-al zecelea sezon. De-a lungul primilor nouă ani, telespectatorii au avut ocazia să cunoască oameni care au demonstrat că niciun obstacol nu este prea greu de depășit în viață, că iubirea învinge atunci când există voință și că prin muncă și implicare poți deveni un exemplu în comunitate.

Fiecare dintre aceștia a avut parte de renovări incredibile ale casei care le-au schimbat viitorul și le-au oferit șansa de a simți că binele triumfă.

„Ne pregătim pentru un nou sezon și nu pot să nu mă gândesc că se fac 10 ani de când cunoaștem familii și oameni care ne-au învățat, atât pe noi, cât și pe cei de acasă, foarte multe lucruri. Până acum, peste 100 de familii au mutat autocarul alături de echipa Visuri la cheie, iar renovarea continuă!

Vrem să întâlnim și anul acesta oameni care merită cu adevărat o schimbare, așa că nu ezitați să completați formularul de înscriere”, a declarat Dragoș Bucur înainte de a porni în drumul spre cunoașterea noilor familii.

Toți cei care au un vis de împlinit sau care cunosc o familie ce merită ajutorul pot completa formularul de înscriere. Autocarul este pregătit, Dragoș și echipa de arhitecți sunt gata să ofere amintiri de neuitat pentru o viață mai bună… așa că renovările vor începe curând.

Dragoș Bucur a renunțat la rețelele de socializare

Dragoș Bucur a spus pentru protv.ro că rețelele sociale nu sunt pentru el, iar explicația e simplă. „E o discuție foarte delicată și sensibilă. Care e șmecheria, de fapt, să afle lumea ce am mâncat eu la micul dejun sau cu ce m-am îmbrăcat ori ce poze mișto am făcut eu pe unde am fost? Mi se pare că hrănim așa un monstru care crește și nu se mai satură niciodată. Și, vorbind din perspectiva mea, îmi face rău”, a declarat acesta.

„Cred că are legătură cu vârsta, cred că se creează o altă ierarhie în viața oamenilor odată cu trecerea anilor. Am vorbit de curând cu fata mea, care e la vârsta adolescenței, despre chestia asta cu publicul, cu așa-zisele vedete din România și din afară… Care-i treaba? De fapt, nu e nicio valoare acolo. Dacă e o valoare, e prin produsul pe care-l arăți. Dacă ești un artist, important e ce produs prezinți”, a mai spus acesta pentru aceeași sursă.

