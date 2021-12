Dragoș Bucur și Dana Nălbaru se împart între viața de familie și cea profesională. El este prezentator la „Visuri la cheie”, dar și jurat la „Românii au talent”, în timp ce ea s-a retras din muzică de o bună perioadă, iar acum e antreprenoare. Dana Nălbaru are un bistro în centrul Bucureștiului, unde vinde prăjituri.

Când nu muncesc, părinții își petrec timp cu cei trei copii ai lor: Sofia are 16 ani, este deja adolescentă, în timp Roxana are 9 ani și Kadri – 6 ani. „Ultima jumătate de an a fost complicată. Eu am filmat destul de mult, Dana este foarte ocupată cu o afacere pentru care muncește de peste un an, și toate astea ne-au cam dat peste cap. Partea bună este că reușim să ne rezervăm cel puțin câteva ieșiri pe săptămână în pădurea de lângă noi, și pentru cei mici asta este aur”, a mărturisit Dragoș Bucur din culisele familiei lui.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Au adoptat o fetiță de etnie rromă

În urmă cu aproximativ patru ani, Dragoș Bucur și Dana Nălbaru au adoptat pe India Roxana, fetița lor cea mică. „Pe Roxana am văzut-o pe internet, pe lista copiilor greu adoptabili. Mai avea o lună până împlinea 5 ani. Era un copil bun care avea nevoie de familie și care probabil că astăzi ar fi fost tot acolo”, a spus cântăreața la ceva vreme de când fetița a intrat în familia lor.

Acum, pentru viva.ro, Dragoș Bucur vorbește cu mândrie despre copiii lui. Roxana s-a integrat bine în familie, copiii se înțeleg bine, însă mai există și unele discuții, cum se întâmplă în orice familie. „Copiii îți rămân copii până la sfârșitul vieții tale, și asta vine cu griji și bucurii non-stop! Oricine are copii știe că totul este greu și frumos în același timp. Sunt probleme care devin ridicole când le povestești cuiva fără copii și bucurii și mai ridicole pentru cei care nu sunt părinți, așa că astfel de discuții e bine să rămână doar între cei cu interese comune”, a spus el.

„Roxana crește exact ca frații ei sau verișorii ei, iar laudele sau mustrările de care are parte sunt doar în funcție de propriile acțiuni, așa cum este normal să fie și în viitor”, a mai adăugat Dragoș Bucur despre Roxana.

Rugat să își caracterizeze copiii, prezentatorul de la PRO TV a încercat să păstreze discreția, să nu-și expună fiicele și băiatul, însă a avut câteva cuvinte pentru fiecare.

„Pe scurt însă, Sofia este o adolescentă care își caută drumul în viață, Roxana este un copil care trece încă prin transformările pe care destinul i le-a pus în față, iar Kadri este ca un burete care absoarbe informații non-stop”, a mai dezvăluit el.

Citeşte şi:

Cine este Sebastian Dobrincu, juratul de la „Imperiul Leilor” sezonul 3. A fondat trei companii care l-au făcut milionar

Ce cadou a primit Ștefan Bănică jr din partea Violetei și a fratelui ei, Radu. Abia acum s-a aflat. „M-am gândit la ceva modern”

Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Cora are 60 de ani și este o prezență discretă

PARTENERI - GSP.RO Cu cine a fost filmată Anamaria Prodan la Adu Dhabi: „Cine face asta, fraților!?”. Gestul făcut de impresară

Playtech.ro Andreea Berecleanu a primit o lovitură cruntă. Fostul ei soț, Andrei Zaharescu, se bucură deja

Observatornews.ro "Scumpetea lu' bunica. Unde te duci?". Jale mare la înmormântarea Ioanei. Studenta ucisă în Iași, condusă pe ultimul drum în sicriu alb și rochie de mireasă

HOROSCOP Horoscop 14 decembrie 2021. Săgetătorii devin mai atenți la cheltuieli, venituri și tot ce este legat de resursele necesare traiului

Știrileprotv.ro Care sunt filmulețele postate de Cristi Danileț pe TikTok. Godină: Dictaturile au început mereu timid

Telekomsport Alexandra Becali a dărâmat toate barierele. Ce informaţie a apărut despre fiica mijlocie a lui Gigi Becali

PUBLICITATE Tips & tricks! Editorii ELLE.ro te-nvață câteva secrete ca să-ți alegi haine cool