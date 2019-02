Drama din familia Valentinei Pelinel. Fratele ei a murit la câteva zile după naștere

Familia fostului model Valentina Pelinel a avut parte de o mare dramă cu ani în urmă. Valentina Pelinel a avut un frate care s-a născut prematur, la șapte luni, și a murit la zece zile după ce a venit pe lume, potrivit cancan.ro.

„S-a născut cu un an înaintea mea, tot în decembrie (n.r. ziua ei e pe 8 decembrie), prematur, la şapte luni. N-a apucat să trăiască decât zece zile și a murit. Și eu m-am născut tot prematur, la opt luni, iar mama a avut mari emoții și cu mine. Durerea a fost foarte mare, ne e greu să vorbim despre asta. Nu am fost niciodată la mormântul lui, nu am vorbit niciodată cu mama despre asta. Îl chema Cristian, pentru că se născuse înainte de Crăciun, dar n-a apucat să fie botezat”, spunea Valentina Pelinel, potrivit sursei citate.

Valentina Pelinel, în vârstă de 38 de ani, este un fost model care s-a bucurat de mare succes atât în țară, cât și în străinătate. Vedeta a fost căsătorită cu fostul politician Cristian Boureanu. În data de 12 septembrie 2018, Valentina Pelinel s-a cununat civil cu omul de afaceri Cristi Borcea. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreună un copil, Milan, care a venit pe lume în anul 2016. Cei doi urmează să devină din nou părinți, vedeta fiind însărcinată cu gemene. În data de 30 septembrie a anului trecut, Valentina Pelinel și Cristi Borcea au făcut nunta în Ungaria.

Zilele trecute, Cristi Borcea a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri. Fostul acţionar dinamovist se întoarce în spatele gratiilor la jumătate de an după ce a fost eliberat condiţionat.

