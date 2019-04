Nuami a dezvăluit că a trecut pe lângă moarte când avea doar 27 de ani. Atunci a aflat că nu mai poate avea copii niciodată

„Singura care are dreptul să întrebe de ce nu am copii e mama mea, care ştie de ce era să mor în 1990. Am răcit pe vremea lui Ceauşescu şi după mai multe răciri sistematice am ajuns la doctor. Mi-au descoperit o afecțiune în urma căreia nu mai puteam face copii. Am trecut milimetric pe lângă moarte. Doctorul m-a salvat, dar cu consecințe. Când cineva îmi scrie de ce cresc câini și pisici mă înjunghie de două ori. Am avut o perioadă de depresie foarte grea. Aşa că ar fi mai bine să nu ne mai intereseze ce face celălalt…”, a povestit Nuami în emisiunea lui Brancu, de la Antena Stars.

