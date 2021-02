Ecaterina Ladin, Dalida din „Las Fierbinți”, mai are foarte puțin până va naște. „Știm ce nume îi punem copilului”

„Trebuie să nasc la începutul lui martie. Mai sunt vreo trei-patru săptămâni, dacă stau cuminte.

Dacă nu, poate vine mai devreme. Știm ce nume îi punem copilului, e un nume românesc, de sfânt, ca și la primul copil.

Nu îl spun încă. Eu nu am avut nimic de spus, soțul a propus numele, eu am spus: da. Dacă o să ne dea Dumnezeu o fată, o s-o numesc eu”, a declarat actrița, invitată în emisiunea „La Măruță”, de la Pro TV.

Ecaterina Ladin a anunțat că este din nou însărcinată, în luna octombrie a anului 2020.

„Ne doream foarte mult încă un copil. Soțul meu e foarte fericit. Marcu și-a dorit foarte mult. Se ruga în fiecare seară să-i fac un frățior. Când i-am zis că o să meargă cu mine la ecografie a zis că e cea mai tare zi din viața lui”, spunea atunci actrița.

