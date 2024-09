Firicel, Celentano și Aspirina, împreună cu întreaga echipă de personaje din „Las Fierbinți”, au reușit să provoace o revoluție pe micul ecran, iar creatorul lor, Mimi Brănescu, le spune povestea completă, de la origini până în ziua de astăzi, în exclusivitate, în cel mai nou episod de podcast „Altceva cu Adrian Artene” .

Regizorul a mărturisit că, de fapt, celebrele personaje există în realitate și că sursă de inspirație i-a fost… copilăria, ani din viață petrecuți pe ulițele din Lehliu, județul Călărași.

„Nu am vrut să râd de ei (n.r. de personajele din realitate care l-au inspirat), am îmbunătățit personajele din serial. Am încercat să-i «salvez», de fapt, am încercat să-i înțeleg de ce făceau ce făceau, de ce erau așa. Nu este asemănarea 100%. Sunt lucruri plecate de acolo, dar încercam să înțeleg de ce un sătean se îmbăta seară de seară. Spre exemplu, Celentano de la mine din sat nu e cel din serial. Ăla nici nu bea, nu e un bețivan. Bea și el ca toți oamenii, dar m-am gândit că ar merge așa. Dorel nu făcea parte din gașca noastră, dar Dorel este peste tot. La două sate este câte un Dorel”, a spus Mimi Brănescu, în EXCLUSIVITATE, la „Altceva cu Adrian Artene”.

Actorul și dramaturgul Cornel Mimi Brănescu s-a născut pe 31 martie 1974 la Lehliu, județul Călărași. A studiat artă actorului, clasa Olga Tudorache, la Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” – București, promoția 2000. A jucat în „Îmblînzirea scorpiei” de W. Shakespeare, regia Mihai Măniuțiu, și în „Trilogia belgrădeană” de Biljana Srbljanovic, regia Theodor Cristian Popescu, ambele la Teatrul „Bulandra”, în „Somnoroasă aventură” de T. Mazilu, „Zoo story” de Edward Albee, „Comedia erorilor” de W. Shakespeare la Studioul „Casandra”.

Cu rolul Bucșan din „Ultima oră” de Mihail Sebastian a obținut premiul de interpretare în cadrul Galei Absolvenților, în 2000. S-a făcut remarcat în spectacolul „Artă”, de la Comedie, unde și-a jucat rolul la fel de inteligent ca de obicei, dar și în rolul de medic în producția „Moartea Domnului Lăzărescu”.

