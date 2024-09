„Adrian Văncică, la 47 de ani, un alt om. Se vede!”, i-a spus prezentatorul Cătălin Măruță lui Adrian Vâncică, care a pășit în platoul emisiunii de la Pro TV cu zâmbetul pe buze. Îmbrăcat într-o cămașă deschisă la culoare și pantaloni bleumarin, imediat s-a observat faptul că actorul a dat jos mai multe kilograme.

Cum a slăbit Adrian Văncică

Curios, Cătălin Măruță l-a întrebat pe actorul care îl interpretează pe Celentano în „Las Fierbinți” câte kilograme a reușit să dea jos, dar și cum. „23 de kilograme și nu așa, nu date rapid, nu așa chin, nu așa date cu operații, date cu muncă. Atunci dacă mai beam un pahar cu apă băteam suta de kilograme. Așa eram de împlinit! Am schimbat tot, de la ce mănânci, ce bei, cu cine stai, la ce oră te culci, la ce oră mănânci, tot”, a spus actorul.

Și a continuat: „Te vedeai de multe ori cu prieteni și te vedeai și mai desfăceai o sticlă de vin și după aia încă una și încă una, și după aia zic: Dacă noi nu mai bem, mai avem ce discuta? Cu unii da, cu unii nu și cu ăia cu care nu mai aveam ce discuta nu m-am mai văzut și cu ăia cu care am mai avut ce discuta ei sunt pe vin și eu pe apă. Funcționează foarte bine”.

Întrebat la ce a renunțat, Adrian Văncică a explicat că alimentația e foarte importantă. „E foarte clar, când e de slăbit frigiderul e Dumnezeu. Adică ăla e dușmanul numărul 1, acolo trebuie umblat, poți să faci tu ce sală vrei, ce mușchi vrei, să alergi tu pe munți de nebuni, dacă nu închizi frigiderul.

La dulciuri mi-a fost greu să renunț, mâncam o tavă de tiramisu o dată. Mie îmi place mâncarea, acum, când îți povestesc, mie îmi plouă în gură. (…) Eu în continuare duc această luptă, nu îmi e ușor! (…) Când mi-a intrat mie în cap că e momentul să schimb ceva în viața mea, zero (n.r. a renunțat la alcool), când zic zero, nici să miroși, zero, zero”.

„Pe 15 august am făcut 2 ani de când nu mai fumez”

Totodată, actorul a explicat că în jurul lui s-au întâmplat și unele evenimente triste care l-au ambiționat să ia măsuri și să slăbească, să fie într-o formă mai bună. „Au început să se întâmple în jurul meu tot felul de evenimente mai triste care mi-au dat de gândit și am zis: Pot să fac ceva? Oamenii ăia ar fi putut să facă ceva?. Și să îți mai spun ceva. Pe 15 august am făcut 2 ani de când nu mai fumez. Tot așa, bang”.

„Știi la ce mai lucrez acum? Încerc să învăț să nu mă mai supăr așa de repede. Înainte mă supăram”, a mai spus Adrian Văncică.

