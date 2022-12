Se spune că cei mai mici concurenți sunt cei mai mari iubitori ai Crăciunului, iar în ediția din această seară, cinci copilași, stăpâni pe vocabularul lor și foarte încrezători sunt gata să deslușească „enigmele” lui Dan Negru, în ediția specială a emisiunii.

„Am niște invitați…. cred că cei mai buni pe care i-am avut eu anul acesta!”, mărturisește entuziasmat Dan Negru.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Antonia, Maria, Eva, Carla și Eduard sunt cei cinci micuţi concurenţi care vor reuși să impresioneze încă de la primele întrebări și răspunsuri oferite amfitrionului emisiunii. „Ce lecție am învățat în seara asta! Să aveți un Crăciun frumos!”, a spus, impresionat de micuții concurenți, Dan Negru.

Copiii aflaţi în platoul emisiunii vor avea parte şi de surprize inedite aduse în dar de Moș Crăciun, chiar în platoul „Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, la Kanal D. Nu ratați, în această seară, de la ora 22:30, o ediție de colecție dedicată sărbătorii Crăciunului, “Jocul cuvintelor cu Dan Negru”, la Kanal D.

Recomandări Impact violent la intrarea în Pasajul Unirii. O persoană a murit, în accidentul în care a fost implicat un autocar cu turiști greci

De ce nu prezintă Revelionul la Kanal D

De 25 de ani, Dan Negru își obișnuise fanii cu emisiunile care erau difuzate în noaptea de Revelion. Este primul an în care prezentatorul a refuzat să mai filmeze pentru noaptea dintre ani și a explicat de ce. „Ca să te reinventezi uneori e nevoie să-ți tragi sufletul și știu bine asta, pentru că am experimentat-o.

Am plecat din Antenă refuzând să mai fac show-ul cu blonde, de exemplu. Sau alte show-uri de tipul celor pe care le făceam acum 10-15 ani și am reinventat la Kanal show-urile smart, de cultură generală. Audiențele mari au fost publicate mereu în presă și am reușit să demonstrăm că publicul TV a evoluat, nu mai e cel de acum 10-20 de ani.

Așa va fi și cu Revelionul, va trebui să reinventăm programul ăsta, dacă vrem ca el să mai existe în România. De asta am luat pauză, ca să-l pot reinventa așa cum am reinventat concursurile de cultură generală, arătând că ele pot fi și lider de audiență pe o piața TV unde se credea că publicul vrea doar mizerii. Vom reinventa Revelionul, de asta aveam nevoie de pauză”, a declarat Dan Negru pentru Ciao.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Drama unui bărbat care a pierdut totul într-un cazinou din București și a rămas cu un măr: „Venea cu Rolls, a jucat la ruletă zeci de milioane de euro. Ajunsese să miroasă. Tragic”

Playtech.ro ULUITOR! Gafa uriașă pe care a făcut-o Putin! Îl costă scump, e HALUCINANT ce se întâmplă acum

Viva.ro Gigi Becali i-a cumpărat o garsonieră, dar acum Ioana Tufaru a făcut public un detaliu uluitor despre banii primiți de la afacerist: 'Nu am...'

Observatornews.ro "Ce oroare! Păcat de copii, și de mamă". Victoria a fost ucisă în timp ce împărțea ajutoare oamenilor, în Herson. Doi frați vor crește fără mama lor

Știrileprotv.ro Război în Ucraina. Vladimir Putin nu este impresionat de scutul american Patriot, dat Ucrainei: ”Sunt sisteme vechi”

FANATIK.RO Aplicația extrem de periculoasă de care trebuie să te ferești pe Android. Milioane de utilizatori au fost avertizați

Orangesport.ro Incredibil! Rusia cere schimbarea graniţelor după ce Argentina a câştigat Cupa Mondială. Cine ar pierde un teritoriu istoric

HOROSCOP Horoscop 23 decembrie 2022. Racii au multe de clarificat, ei cu sine, dar acest lucru este un proces delicat și de lungă durată

PUBLICITATE Povestea Luminiței din Constanța. A simțit un nodul la sân, care ba apărea, ba dispărea. Ce-a aflat la medic